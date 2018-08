A falta de espontaneidade e a busca excessiva por realizações nos faz aproveitar menos a vida

Buscamos a felicidade diariamente em nossas vidas. Realizar as coisas que amamos e cultivar a paz interior são apenas alguns dos meios que encontramos para atingir o bem estar. Entretanto, você pode ter um obstáculo que separa você da alegria: o calendário. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, estipular datas faz com que não aproveitemos os momentos.

Para os estudiosos, quando planejamos atividades de lazer ao invés de realizá-las espontaneamente, temos menos prazer nelas. Isto acontece porque amontoamos todos nossos afazeres em um mesmo dia – marcamos um dentista de manhã e planejamos encontrar um amigo a tarde. Isto faz com que os momentos de felicidade se tornem parte de uma lista de “obrigações”.

Para Selin Malkoc, um dos autores do estudo, nós agendamos as atividades por medo de não realizá-las. Ele explica que isto tem relação com a forma em que as pessoas percebem o tempo. Acumulamos afazeres em nosso tempo livre porque nossa sociedade tende a priorizar as conquistas, e não o contentamento.

“O foco na produtividade é tão disseminado que as pessoas esforçam-se para tornar o lazer produtivo e depois reclamam que estão ocupadas”, afirma Malkoc. “Quando agendadas, atividades prazerosas tornam-se menos fluídas e mais forçadas, o que retira o intuito real delas”, explica em entrevista.

Como o estudo foi feito

Cento e 63 estudantes receberam um calendário hipotético de aulas e atividades. Alguns participantes foram instruídos a marcar um passeio para uma cafeteria com um amigo com dois dias de antecedência, e depois deveriam marcar este compromisso no calendário.

O restante foi instruído a esbarrar com algum amigo em qualquer dia e então, ir a uma cafeteria. Após os encontros, eles foram questionados sobre como se sentiram com a atividade.

Resultados

Os participantes que agendaram o passeio, acabaram enxergando a atividade de lazer como uma obrigação. Entretanto, uma dúvida que permanece é: se não podemos marcar compromissos em nosso tempo livre, como poderemos fazer alguma coisa? A resposta é simples: não defina muito os planos.

Marque um encontro para um dia, mas não planeje a hora com antecedência. “Por mais trivial que a mudança pareça, ela causa um importante efeito psicológico em nós mesmos, pois reintroduz a flexibilidade dos momentos de lazer”, conclui o autor.

Sentir-se feliz é estar bem. Ou seja, a felicidade esbarra na capacidade de estar presente no agora de forma inteira, intensa e serena. Mas, e quando não se está? A psicologia, filosofia e muitas religiões estudam esse tema. Porém, o interesse é também real em muitas outras tantas ciências, como por exemplo, na medicina, pois, um paciente que se sente infeliz, adoece mais facilmente e sente piorar os problemas que já tem. Quem sofre de depressão ou ansiedade costuma queixar-se de não estar pleno e alguns se sentem infelizes.

Aqui vão algumas ideias mais práticas e simples que podem de aproximar da busca pela felicidade: foque sua atenção no presente; construa pequenas ações para o dia a dia ser mais leve e sereno; tenha uma vida equilibrada entre obrigações e divertimento.

Uma das coisas que ajuda e muito a se sentir mais pleno e feliz é trabalhar a capacidade de tomada de decisão. Quem protela, enrola e se enrosca para agir perde forças, pode se sentir fraco e pouco confiante. Ser capaz de criar uma ação e assumir as consequências das suas atitudes faz toda diferença. Escolher, seguir e se for preciso mudar a direção é melhor que não escolher, esperar o tempo passar, pois não se pode perder o controle das emoções.

Alias, é fundamental que tenhamos uma missão, um objetivo e sentindo para o que fazemos. Isso é útil até mesmo para suportar a dor do caminho e processo de conquista. Quem tem um desejo, tem mais energia para seguir e junta forças para superar o que precisa, sem se perder no processo, passo a passo.

Deixe seu comentário: