A falta de iPhones nas lojas no dia do seu lançamento frustra os consumidores

A falta do iPhone 7 Plus deixou desapontada a primeira pessoa a comprar o novo aparelho da Apple. “Eu não teria entrado na fila se soubesse disso antes”, disse o australiano Bishoy Behman, que esperou 46 horas. Ele comprou dois iPhones 7 na cor preto fosco.

Outro fã da marca que ficou desapontado com a falta do modelo de 5,5 polegadas do iPhone foi o australiano Marcus Barsoum. Ele estava na primeira posição de uma longa fila de cerca de 200 pessoas. Conhecido por ser uma das 15 primeiras pessoas a adquirir os novos celulares nos últimos dois anos, ele recebeu ofertas de até 1,8 mil dólares pela posição na fila. (AE)

