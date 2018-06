A falta de sono pode prejudicar o controle dos movimentos do corpo

Não conseguir ter um sono de qualidade é algo cada vez mais comum dentro de rotinas corridas com tantas coisas para resolver em apenas 24h. Mas não deve ser assim. O sono não é um luxo e deve ser priorizado, caso contrário traz reações como mal humor, dor de cabeça, falta de atenção e até enfraquece a memória.

E não é que os malefícios acontecem só em quem tem insônia, a falta de sono pode causar problemas em pessoas aparentemente saudáveis, fenômeno conhecido como jetlag social, segundo estudo com a participação da Poli (Escola Politécnica) da USP (Universidade de São Paulo).

Em testes realizados com estudantes, o desempenho em tarefas simples que exigem controle dos movimentos do corpo era melhor às segundas-feiras, após as horas de sono compensadas no final de semana, de acordo com publicação do Jornal da USP.

A descoberta pode ajudar a entender quais as áreas do cérebro são afetadas pela privação de sono e comprometem o controle corporal.

Os pesquisadores realizaram o experimento com alunos do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, em Barbacena. Os estudantes utilizaram por nove dias um relógio de pulso que mede a atividade física e distingue os períodos de sono, repouso, vigília e atividade.

Nas sextas e segundas-feiras foram realizados testes de controle postural, com desafios estáticos e dinâmicos. Também foram aplicados questionários sobre hábitos diários, para complementar a avaliação sobre restrições de sono.

Fim de semana

Os resultados mostraram que o desempenho no controle postural era melhor na segunda-feira, depois do final de semana. “Acredita-se que as obrigações sociais reduzem os períodos de sono, o que pode levar a problemas de atenção e concentração, além de mudanças abruptas nos horários de dormir e sonolência”, apontou o pesquisador Guilherme Umemura, que integrou a pesquisa, em entrevista ao Jornal da USP.

“Nos finais de semana, em geral há uma compensação das horas de sono e, coincidentemente, o desempenho nos testes era melhor”, ressaltou Umemura. “As comparações entre as respostas dos questionários e os gráficos de atividade e repouso revelaram uma diferença de aproximadamente duas horas entre o tempo de sono considerado ideal pelos alunos e a quantidade de sono apurada nos gráficos.”

Os cientistas ficaram surpresos em encontrar problemas de controle postural em pessoas jovens e saudáveis e, mais preocupante, que acreditavam estar dormindo bem e não notaram a privação de sono. A explicação para os sintomas é que as áreas do cérebro mais sensíveis à privação do sono são as responsáveis pela cognição e pela integração sensorial.

Deixe seu comentário: