A família da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco assassinada a tiro cobra em vídeo respostas sobre o crime

A família de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro morta a tiros no dia 14 de março no Centro do Rio, divulgou na manhã deste sábado, realizado em parceria com a Anistia Internacional, cobrando respostas sobre o assassinato de Marielle há exatos quatro meses, quando também morreu seu motorista Anderson Gomes.

Marinete da Silva e Antônio da Silva, pais de Marielle, cobraram um posicionamento dos investigadores do crime, que permanecem em silêncio. Na última sexta-feira, a Anistia Internacional pediu a criação de uma comissão externa de especialistas para acompanhar o caso, até agora sem nenhuma resposta.

O pai da vereadora assassinada, Antônio Francisco da Silva, ressaltou a brutalidade do crime cometido contra a filha, que lutava em defesa dos Direitos Humanos. “Uma mulher desarmada sendo tocaiada por quatro homens. Que teve aquele desfecho final do assassinato brutal da nossa filha”, disse.

A reconstituição do crime foi feita quase dois meses depois, em 10 de maio, quando a polícia concluiu que apenas uma rajada de tiros foi disparada a partir de uma submetralhadora contra o carro em que estavam as vítimas.

Dezenas de testemunhas foram ouvidas, segundo a polícia, mas não houve denúncias que levassem a um culpado. O material de vídeo das câmeras de segurança também não ajudou a esclarecer o crime.

Segundo a polícia, a principal linha de investigação apontava para um disputa policial e territorial na Zona Oeste do Rio, mas não houve avanços nesse sentido. Os pais da parlamentar disse temer a impunidade com a ausência de respostas.

‘Exija uma resposta’

Preocupada com a demora das autoridades em dar respostas ao assassinato da vereadora e de seu motorista, a Anistia Internacional tem promovido uma campanha para cobrar celeridade nas investigações.

Na página inicial do órgão há um link para o hotsite criado para a campanha em que a sociedade é convidada a assinar uma petição online cobrando ação efetiva das autoridades brasileiras na elucidação do caso. “Nós temos o poder de fazer pressão para que este crime não fique sem resposta”, enfatiza a Anistia Internacional.

“Estamos vivendo um contexto de violência recorrente contra defensores de direitos humanos no Brasil. O padrão de resposta das autoridades tem sido de não investigação e impunidade de crimes cometidos contra defensoras e defensores de direitos humanos.”

O caso

Eleita vereadora do Rio de Janeiro em 2016, Marielle era conhecida por defender os direitos das mulheres, com um foco particular na luta das mulheres negras, bem como pelos direitos LGBTI, e por denunciar abusos da polícia e execuções extrajudiciais, principalmente nas favelas. Dias antes de seu assassinato, ela foi nomeada relatora da comissão criada para monitorar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.

Marielle e seu motorista, Anderson Gomes, foram mortos a tiros no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, após ela participar de um debate público na noite de 14 de março.

Ao menos 13 tiros foram disparados, quatro deles atingiram Marielle na cabeça. As características dos disparos e o envolvimento entre os dois veículos indicam que foi um assassinato cuidadosamente planejado, realizado por pessoas com treinamento.

Conforme a Anistia Internacional, o Brasil é um dos países onde mais se mata defensores de direitos humanos. Só em 2017, foram pelo menos 58 defensores assassinados.

Deixe seu comentário: