A família da vítima relatou as últimas horas da mulher que morreu no Rio de Janeiro após uma cirurgia plástica

A gerente de banco Lilian Calixto, 46, viajou de Cuiabá (MT) para o Rio de Janeiro, na manhã do último sábado (18), para fazer intervenções estéticas que planejava havia quatro meses. Antes de embarcar, ela disse à família que passaria por um procedimento sem grandes complicações, que duraria no máximo 1h30, e retornaria na noite do mesmo dia para a capital mato-grossense.

Mas ela não contou aos parentes que faria um implante nos glúteos. O responsável pelos procedimentos foi um médico que ela acompanhava nas redes sociais havia seis meses: Denis César Barros Furtado, conhecido como “Doutor Bumbum”. Furtado possuía mais de 600 mil seguidores no Instagram — ele deletou a conta na terça-feira (18). Em seu perfil, propagava resultados de intervenções que inspiraram a bancária a procurá-lo.

Lilian marcou as intervenções com o “Doutor Bumbum” por meio do WhatsApp.

Parentes dela acreditam que Furtado tenha cobrado R$ 20 mil pelos procedimentos e afirmam não saber se ela pagou o valor integral antes das intervenções.

Os procedimentos estéticos de Lilian estavam agendados para serem feitos em Brasília, onde o médico afirma possuir uma clínica. Porém, na última semana, na sexta-feira (13) Furtado informou à paciente que as intervenções somente poderiam ser feitas no Rio de Janeiro.

Antes de viajar, Lilian informou à família apenas que faria a implantação do chip para controle hormonal. Uma amiga sabia que ela também passaria pela aplicação do PMMA.

Vaidosa e apaixonada pela família

Conhecidos consideravam Lilian uma mulher segura e independente. Mãe de dois filhos, uma garota de 13 anos e um jovem de 24, ela era classificada como a líder da família. Ela gostava muito de viajar com o marido, o empresário Osmar Jamberci, com quem estava havia 19 anos.

“Ela era muito especial para a gente. Perdi a coisa mais importante da minha vida. Ela era tudo para mim”, disse Victor Calixto, filho do primeiro relacionamento dela.

Enteado de Lilian, Alessandro Jamberci afirma que a madrasta costumava atrair a simpatia das pessoas em todos os lugares que frequentava. “Ela sempre foi muito bem-quista por todos. Além disso, a Lilian foi uma supermulher para o meu pai.”

Vaidosa, a bancária costumava se preocupar com dietas e era adepta de exercícios físicos. “A minha mãe era muito saudável. Tinha uma saúde excelente. Não tinha doença, não tinha nada”, declara Victor.

“Não sabia dos riscos”

Duas semanas antes de embarcar para o Rio de Janeiro, Lilian ouviu relatos positivos de uma amiga que havia aplicado PMMA com o “Doutor Bumbum”.

Para Victor, a mãe não pensava que o procedimento pudesse trazer graves consequências. “Acredito que ela não entendia os riscos, porque sempre teve medo. Se fosse uma coisa mais perigosa, com certeza não faria.”

Lilian pegou um táxi e pediu que o motorista a conduzisse ao endereço na suposta clínica dele. O local era uma cobertura, na Barra da Tijuca. O filho dela acredita que a bancária se surpreendeu quando chegou ao lugar.

“Eu conheço a minha mãe, ela sempre foi muito correta e tinha medo dessas coisas. O médico, com certeza, a manipulou para que ela fizesse (o procedimento) no apartamento dele”, diz.

Na cobertura de Furtado estava, além do médico, a mãe dele, a ex-médica Maria de Fátima. A mulher teve seu registro cassado pelo CRM (Conselho Regional de Medicina) do Rio de Janeiro em 2015, por divulgar a utilização de métodos com resultados não reconhecidos pela medicina. Fátima teria auxiliado nos procedimentos de Lilian. No local também estavam a secretária e namorada de Furtado, Renata Fernandes, e a técnica em enfermagem Rosilane Pereira da Silva.

Lilian chegou ao prédio por volta das 17h. Ela pediu ao taxista que a levou que a esperasse por duas horas, período que estimava para concluir as intervenções. Conforme o enteado de Lilian, o motorista ficou em frente ao local até as 22h. “Ele ficou esperando e só saiu quando percebeu que a avistou no carro do médico. O taxista foi nossa peça-chave para descobrir as informações”, conta o filho.

A bancária foi levada da cobertura de Furtado direto para o Hospital Barra D’Or. Ela chegou ao local por volta das 22h50. Câmeras do circuito interno de segurança da unidade de saúde mostram que o médico levou a paciente ao local junto com a mãe, a secretária Renata Fernandes e a técnica em enfermagem Rosilane Pereira.

“Ela chegou muito ruim e foi encaminhada para a sala vermelha. Os médicos entregaram os pertences dela, como roupas e joias, a ele [Furtado]. Depois, ele desapareceu”, diz Alessandro Jamberci. Conforme boletim médico do Hospital Barra D’Or, Lilian chegou à unidade de saúde com falta de ar, taquicardia e pele azulada. Ela estava consciente e relatou que havia aplicado cerca de 300 mililitros de PMMA nos glúteos. A bancária morreu à 1h12 de domingo.

