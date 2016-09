A família de Michel Temer vai se mudar para o Palácio da Alvorada

Após mais de um mês de indefinição, a família do presidente Michel Temer decidiu, enfim, morar no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Segundo fontes do governo, embora a mudança ainda não tenha data, a primeira-dama, Marcela Temer, já visitou o local e verificou que pequenas obras e adaptações precisarão ser realizadas, como a troca de alguns móveis.

Além do casal, a estrutura acomodará o filho Michelzinho, a sogra de Temer e Thor, o cão de estimação da família, que tem enfrentado problemas com as emas do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República mas que tem hospedado o peemedebista, cuja casa particular se localiza no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo.

Temer usou pela primeira vez o Palácio da Alvorada nessa terça-feira, ao realizar no local uma reunião com ministros e parlamentares. As instalações estavam vagas desde o início do mês, quando a então presidente Dilma Rousseff deixou o cargo em definitivo. (AE)

