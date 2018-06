A família real britânica terá seu primeiro casamento gay

O primeiro casamento gay da família real acontecerá no final do verão no Hemisfério Norte, que acaba em setembro, entre o Lorde Ivar Mountbatten, 55 anos, primo da rainha Elizabeth II, e o diretor de serviços aéreos James Coyle. As informações são do portal de notícias G1

Dois anos atrás, Lorde Ivar Mountbatten confessou ter lutado contra sua sexualidade durante a maior parte de seu casamento de 16 anos com a então esposa Penelope Thompson, com quem se casou em abril de 1994.

Ele admitiu que era gay depois de encontrar seu novo amor na estação de esqui suíça de Verbier, em março de 2016.

Em setembro daquele ano, ele disse à imprensa inglesa que foi levado para o “armário” por não querer entrar em acordo com quem ele era e enfrentar amigos e família nos primeiros anos, mas que havia enterrado isso. “Estou muito feliz por encontrar alguém a quem posso chamar de meu parceiro.”

O casamento será na capela privada de sua propriedade rural em Bridewell Park, em Devon.

Penelope Thompson, de quem se divorciou há 8 anos, apoia sua decisão e entregará seu ex-marido na cerimônia. O casamento tem a bênção plena de sua família e de seus amigos mais íntimos, incluindo o príncipe Edward, de cujo filho mais velho Mountbatten é padrinho.

O conde e condessa de Wessex também são padrinhos das suas duas filhas mais velhas – Ella, de 22 anos, e Alexandra, de 21 anos. O Lorde Mountbatten tem três filhas.

Atração por homens

Penelope Thompson tinha 27 anos e conhecia Mountbatten há apenas dois meses quando ele lhe confessou sentir atração por homens.

Ele disse a ela que tinha tido um breve relacionamento com um homem na Venezuela antes de retornar à Grã-Bretanha para administrar a casa de campo real em Moyns Park, em Steeple Bumstead, Essex. Foi lá que ambos se conheceram e acabaram se apaixonando.

Os Mountbattens pareciam ter um dos casamentos mais felizes nos círculos aristocráticos em que se misturavam, mas em particular, Lorde Ivar explorava secretamente sua sexualidade.

“Penny me aceitou por quem eu era, então talvez eu tenha relaxado e senti que poderia explorar essa parte de mim enquanto nosso casamento amadurecia. Talvez o que aconteceu é que, sendo eu tão aberto, eu mencionaria isso para Penny e isso a deixaria chateada. Eu não deveria ter dito nada, mas eu não queria esconder nada de ninguém”, disse em entrevista ao jornal inglês Daily Mail.

Penelope afirmou que sempre pediu total honestidade de Mountbatten. “Talvez isso seja uma parte autodestrutiva de mim, mas eu queria saber. Eu dei a ele sua liberdade porque eu queria que ele fosse feliz”, afirmou ao mesmo jornal.

Mountbatten ressaltou que nunca foi infeliz no casamento e que realmente amava Penelope, mas descreveu seu relacionamento como “colocar uma cavilha quadrada em um buraco redondo”.

Depois de 16 anos de casamento, Penelope deixou Mountbatten sem nem levar as joias que havia ganhado dele. Segundo ela, na época, houve muito julgamento porque quase ninguém sabia sobre a homossexualidade dele, “que era difícil de engolir”.

