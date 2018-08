A Família Real do Catar vende o avião mais luxuoso do mundo por 2 bilhões e meio de reais

A família real do Catar está vendendo o avião mais luxuoso do mundo pela bagatela de 500 milhões de libras (2,5 bilhões de reais). O Boeing 747-8 originalmente tinha capacidade para transportar 467 pessoas, porém, agora, apenas 76 passageiros e 18 comissários podem desfrutar de uma viagem dentro da aeronave. Isso porque a realeza do catar diminuiu o número de acentos para ter mais espaço de lazer.

O avião conta com 10 banheiros, sala de estar, sala de jantar que também pode ser uma sala de reunião, uma espaçosa suíte, dois andares decorados nas cores azul e bege, com detalhes em dourado e acabamento em ouro, além de ter um espaço reservado para uma clínica médica, caso haja alguma emergência durante o voo. Ela já voou mais de 403 horas.

A aeronave está a venda na Controller, site de vendas especializadas em comércio de aeronaves particulares. Os interessados deverão entrar em contato com a AMAC Aerospace, uma empresa suíça que está tomando conta das negociações.

Refúgio

A fuga de um príncipe dos Emirados para o Catar proporciona um rápido vislumbre das tensões existentes entre os governantes dos Emirados Árabes Unidos e acrescentou um complicador ao seu conflito com o Catar, seu rival regional.

O príncipe, Xeque Rashid bin Hamad al-Sharqi, 31, é o segundo filho do emir de Al Fujayrah, uma das menores e menos ricas das sete monarquias que constituem os Emirados Árabes Unidos. Até pouco tempo atrás, ele dirigia as operações da mídia favorável ao governo de Al Fujayrah.

No dia 16 de maio, o xeque Rashid apareceu inesperadamente no aeroporto de Doha, a capital do Catar, e pediu asilo.

Ele contou às autoridades do Catar que temia pela própria vida por causa de uma disputa com os governantes de Abu Dhabi, a cidade-Estado que domina os EAU, como o xeque Rashid e um catari confirmaram em entrevistas. Os governantes de Al Fujayrah não puderam ser ouvidos.

A fuga do xeque Rashid para Doha é aparentemente a primeira, nos cerca de 47 anos de história dos EAU, de um membro de uma das suas sete famílias reais que criticou publicamente os governantes, afirmam estudiosos. Em uma entrevista com “The New York Times”, o xeque Rashid acusou os governantes dos emirados de chantagem e de lavagem de dinheiro, mas não forneceu provas.

Ele falou também de tensões entre os emirados, anteriormente discutidas somente em sussurros, e principalmente de ressentimentos com a liderança de Abu Dhabi no caso da intervenção militar no Iêmen.

Os governantes de Abu Dhabi, ele declarou, não consultaram os emires dos outros seis emirados antes de levarem suas tropas à guerra contra uma facção aliada do Irã no Iêmen. Mas os soldados de emirados menores, como Al Fujayrah foram responsabilizados pela maioria das vítimas da guerra, que segundo novos relatos dos Emirados, seriam cerca de 100.

O xeque Rashid disse esperar que a atenção do público ao seu problema proteja sua família em Al Fujayrah da pressão de Abu Dhabi. Mas a sua chegada em Doha colocou um dilema para Catar, em parte por causa da incerteza a respeito da disputa do xeque Rashid com Abu Dhabi.

Os EAU e a Arábia Saudita lideram uma campanha para isolar o Catar. Por outro lado, Abu Dhabi tem hospedado alguns membros exilados da família real do Catar, enfatizando suas críticas ao emir que lá se encontra.

