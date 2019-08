A Feira Nacional da Cana-de-Açúcar, Rapadura, Sonho e Arroz começa nesta quarta em Santo Antônio da Patrulha

Será aberta nesta quarta-feira (14), em Santo Antônio da Patrulha, a Fenacan 2019 – Feira Nacional da Cana-de-Açúcar, Rapadura, Sonho e Arroz. Promovido pela prefeitura municipal, o evento prossegue até domingo (18). A Fenacan contará com a 9ª edição da Feira Municipal do Livro, 3º Feirão da ACISAP/CDL, 33ª Moenda da Canção e 9ª Moenda Instrumental.

O Parque Caetano Tedesco, local do evento, estará mais uma vez repleto de atividades, gastronomia típica e muita música. O prefeito Daiçon Maciel da Silva lembra que “se trata de uma tradição da cidade. Uma oportunidade em que todos se unem para realização da festa com muito carinho para os patrulhenses e visitantes”.

Para a secretária da Cultura, Turismo e Esportes, Eliana Cunha, a Fenacan busca valorizar os talentos locais, além de trazer novidades, com nomes reconhecidos no Estado, como Guri de Uruguaiana e Luiz Marenco. De acordo com a secretária da Educação, Dalva Maria Provenzi de Carli, a programação da Feira do Livro reúne atrações para toda a família.

Com o objetivo de promover a união de empresários e impulsionar o comércio local, o Feirão ACISAP/CDL terá estandes de empresas com ofertas e oportunidades. O público encontrará artigos de decoração, móveis, vestuário, calçados, serviços, entre outros na feira, além da praça da alimentação, com muito sonho, rapadura e outras delícias da culinária patrulhense. O parque de diversões também está entre as atrações oferecidas para as crianças.

Nas noites de sexta-feira, sábado e domingo, a Moenda da Canção e a Moenda Instrumental levarão ao palco do Ginásio de Esportes as músicas concorrentes do festival e outros três shows, que poderão ser acompanhados, gratuitamente, das arquibancadas e cadeiras.

Município com raízes históricas

A cidade de Santo Antônio da Patrulha fica distante 73 quilômetros de Porto Alegre, e o acesso se dá por meio da auto-estrada Porto Alegre-Osório. As origens do município remontam à história do Estado. Com a fundação da Colônia de Sacramento, em 1680, cresceu o interesse dos colonizadores portugueses em povoar e defender o território meridional do Brasil. Em 1736, foi aberta por Cristóvão Pereira de Abreu a Estrada dos Tropeiros.

Devido ao contrabando de gado por essa estrada, surgiu uma guarda, mais tarde chamada patrulha. A função era fiscalizar e cobrar impostos dos rebanhos que passavam por ali e seguiam para Sorocaba e Minas Gerais.

A presença de 28 casais açorianos em Santo Antônio da Patrulha deu-se em 1760. A partir daí, define-se o primeiro núcleo de povoamento, onde hoje se localiza a Cidade Alta. Do território inicial de Santo Antônio da Patrulha surgiram, com os desmembramentos, 81 municípios.

Livro

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da Silva, lançará a segunda edição da obra “O Diário de um Prefeito” no próximo domingo. A sessão de autógrafos se iniciará às 15h30min, durante a 9ª Feira do Livro do município. São prosas, artigos e poesias que trazem memórias e falam da carreira e da paixão pela política. “É algo que me dá prazer e, de certa forma, deixo minha contribuição literária para a sociedade”, afirma o prefeito e escritor.

