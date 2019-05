A Fenadoce 2019 valoriza a história e cultura de Pelotas

Praças, parque, charqueada e chácara: o visitante que passar pela Fenadoce (Feira Nacional do Doce) 2019 se sentirá em uma extensão do Conjunto Histórico de Pelotas, já que o tema desse ano é “Patrimônio Nosso”. A ideia é inspirada no registro realizado em 2018 pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que consagrou Pelotas como Patrimônio Cultural Brasileiro, material e imaterial, e dá o tom para os preparativos à edição 2019 da Feira Nacional do Doce, que ocorre de 5 a 23 de junho, no Centro de Eventos Fenadoce.

O projeto cultural da feira foi desenvolvido pela Ânima Cultural e divide-se em duas áreas: artes visuais e artes cênicas/música. As cênicas estão sob responsabilidade do artista Leandro Selister. A ideia é apresentar uma Fenadoce cheia de transformações, com cenários que mesclam desenhos, ilustrações e fotografias do Conjunto Histórico de Pelotas, tombado pelo Iphan. Ao todo, sete setores serão representados na Fenadoce 2019: quatro praças, um parque, a Chácara da Baronesa e a Charqueada São João.

O projeto de artes cênicas terá como principal palco o Espaço Arte do Doce, onde estão sendo programadas apresentações de músicos, bailarinos e atores em encenações e performances que representarão uma releitura da cultura e tradição de Pelotas. Os fios condutores dessa história serão o sal e o açúcar, os ingredientes que deram início a toda tradição que hoje leva o nome de Pelotas a todo o País e também ao exterior.

Segundo a produtora cultural da Câmara dos Dirigentes Lojistas Pelotas, Adriane Silveira, neste ano, haverá representações de prédios tombados, enquanto as partes cênica e musical levarão personagens inspirados nas memórias e histórias contadas sobre Pelotas e sua tradição doceira.

Tecnologia e interação

Para 2019, a Fenadoce contará também com uma área tecnológica em seu projeto cultural. O app Turismo Virtual em Pelotas, criado pela empresa Dimensio para a Prefeitura – sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo (Sdeti) –, incluirá a Fenadoce e agregará experiências por meio da tecnologia de realidade aumentada.

O aplicativo permitirá acesso aos elementos visuais da ambientação da feira, além de fotografias em alta resolução do Conjunto Histórico de Pelotas. Será possível visualizar, ainda, vídeos para que os visitantes da feira possam visitar virtualmente os espaços representados. Já no Espaço Arte do Doce, a tecnologia possibilitará interação com os desenhos criados por Leandro Selister. A unidade do doce será vendida a R$ 4.

SERVIÇO:

O que: Feira Nacional do Doce (Fenadoce 2019)

Quando: 5 a 23 de junho de 2019

Onde: Centro de Eventos Fenadoce (Av. Presidente Goulart com a BR-116), em Pelotas (RS)

Horário: segunda a quinta, das 14h às 22h. Sextas, das 14h às 23h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 23h.

Informações: www.fenadoce.com.br

