A Fiat anunciou um recall de 223 mil carros no Brasil, incluindo o Toro, o Argo e o Mobi

Com a explosão, a peça (insuflador) que abriga o gás que enche a bolsa se parte e pedaços de metal são atirados contra os ocupantes dos carros, podendo causar graves ferimentos.

Mortes no exterior

Fora do Brasil os defeitos em airbags da Takata estão relacionados a 22 mortes e provocaram o maior recall da história, com cerca de 2 milhões de veículos só no Brasil. Nos Estados Unidos, um homem de 52 anos morreu depois que sua Ranger 2006 colidiu com uma vaca. O acidente foi considerado leve, mas os estilhaços de metal atingiram o pescoço do motorista, que morreu por causa da hemorragia.

empresa realizará a substituição gratuita dos insufladores dos airbags. O tempo previsto para o conserto é de 25 minutos, para veículos equipados com apenas o airbag do motorista, e de 45 minutos, para os veículos com aibag do motorista e do passageiro.

Carros inteligentes

A Ford disse que assinou uma carta de intenção com a empresa chinesa de buscas on-line Baidu para desenvolver inteligência artificial e conectividade inteligente em carros. A segunda maior montadora dos Estados Unidos informou que desenvolverá novos sistemas de informação e entretenimento em veículos e serviços digitais baseados no sistema de interação por voz DuerOS da Baidu para os proprietários de veículos Ford na China. Termos financeiros não foram divulgados.

“Como parte de nossa estratégia ‘Na China, Para a China’, esperamos trabalhar de perto para oferecer produtos e soluções inteligentes que possam tornar a vida das pessoas mais fácil e agradável”, disse Peter Fleet, presidente da Ford Ásia Pacífico. O DuerOS permitirá que os proprietários de automóveis possam comandar e se comunicar com seus veículos usando linguagem natural e permitir que as pessoas acessem facilmente as informações e serviços de que precisam no dia a dia, disse a Ford. As companhias também buscarão criar um laboratório conjunto de conectividade para estudar oportunidades de inovação em negócios automotivos e de mobilidade na China e explorar a computação em nuvem, disse a Ford.