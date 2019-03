A Fifa deve notificar o Inter a prestar esclarecimentos sobre a contratação do meia argentino Sarrafiore

A direção colorada deve receber nos próximos dias uma notificação oficial da Fifa (Federação Internacional de Futebol), pedindo esclarecimentos sobre o processo de transferência do meia Martin Sarrafiore para o Inter. Motivo: um suposto aliciamento do atleta.

Em setembro do ano passado, o Huracán (Argentina), ex-clube do jovem atleta (que completará 22 anos em julho), enviou uma notificação à entidade máxima do esporte, acusando o clube gaúcho de ter realizado a transação de forma irregular.

Sarrafiore assinou um pré-contrato com o Inter em janeiro do ano passado e foi apresentado no estádio Beira-Rio em julho. O artigo 18 do RSTP (Regulamento sobre Status e Transferências de Jogadores) da Fifa prevê que a possibilidade de o atleta firmar esse tipo de compromisso com outro clube quando restar seis meses para o fim do vínculo em vigor.

De acordo com fontes ligadas à reclamatória, a Fifa deve pedir que o Colorado apresente a papelada da negociação envolvendo o meia, em processo de ascensão dentro do clube. Ele tem recebido mais chances do técnico Odair Hellmann (oito jogos desde o final do ano passado) e já é o vice-artilheiro da equipe nesta temporada.

Até agora, são três gols marcados. O mais recente – um chute de fora da área, com efeito – fechou o placar de 2 a 0 sobre o Novo Hamburgo, na noite do último sábado, pelas quartas-de-final do Campeonato Gaúcho.

Já não falta quem especule, para os próximos jogos (inclusive pela Libertadores), a titularidade do camisa 29. Ele entraria no lugar do atacante William Pottker, que deve ficar de fora dos gramador por duas semanas, devido a uma lesão muscular.

“A melhor coisa [para um atleta[ é ter a oportunidade de jogar”, ressaltou Odair Hellmann em recente entrevista à imprensa. “Para ser campeão, um time precisa ter grupo. Uma hora vai ter jogador lesionado ou suspenso e então vamos precisar de todos à disposição. O Sarrafiore vem dando uma boa resposta, mas reforço que a ajuda pode vir de todos [do elenco].”

Promessa guatemalteca

Integrante da equipe colorada Sub-17, o volante Marcelo Valencia foi convocado para a Seleção de seu país, a Guatemala. Ele se apresentou neste domingo, para um período de treinos que tem como foco as eliminatórias da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) para a Copa do Mundo da categoria.

“Estou muito feliz com esta oportunidade”, declarou ao site oficial do Inter. “É uma sensação gratificante em poder representar o meu país de nascimento e farei isso da melhor forma possível.” As partidas estão marcadas para o período de 1º a 16 de maio, nos Estados Unidos.

Concurso literário

Estão abertas as inscrições para o 12º Concurso “Sport Club Internacional” de Contos, Crônicas, Poesias e Histórias. Os textos podem ser enviados até o dia 30 de abril e a premiação será realizada no final de junho. Não é necessário ser sócio do clube para participar da iniciativa. Regulamento, condições e outros detalhes podem ser conferidos no site www.internacional.com.br.

(Marcello Campos)

