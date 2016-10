A fila andou para Luana Piovani. A atriz foi vista aos beijos com um médico

Pedro Scooby já faz mesmo parte do passado de Luana Piovani. A atriz foi vista aos beijos com um badalado médico na boate Love Story, no centro de São Paulo. Amigos de Luana dizem que ainda não é namoro, mas Pedro está a par do romance, que pode virar algo mais sério. Pedro e Luana se separaram em agosto deste ano, após de cinco anos de união. A atriz e o surfista são pais de três filhos: o primogênito Dom, de 4 anos, e os gêmeos Ben e Liz, de apenas 1 ano.

