A filha do técnico do Grêmio Renato Portaluppi pediu respeito após ser “atacada” por colorados na internet

A gremista Carol Portaluppi, filha do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, foi bastante provocada no Instagram por torcedores do Internacional após a eliminação do Tricolor gaúcho para o River Plate, na semifinal da Libertadores, na noite de terça-feira (30). Carol, é claro, não gostou das provocações mais pesadas, como os xingamentos que recebeu, e pediu respeito em vídeo postado no Instagram.

Carol aproveitou a oportunidade para elogiar a festa da torcida do Grêmio. A musa perdeu o voo e não conseguiu ver o jogo na Arena, em Porto Alegre. Ela assistiu de casa, no Rio de Janeiro. O Grêmio foi derrotado pelo River por 2 a 1, de virada, em um jogo repleto de polêmicas de arbitragem.

Apesar da derrota, a estudante de publicidade ainda deixou uma mensagem de apoio aos torcedores, falando também sobre a hostilidade que envolve o esporte. “É óbvio que no futebol tem muita rivalidade. Eu amo rivalidade no futebol. Mas eu acho que tudo tem um limite, entendeu? Fora isso, gente, pelo amor de Deus, não vamos ficar triste. Não combina com nós, gremistas a tristeza, né? Pelo contrário”, insistiu.

Carol ainda não deixou de registrar a honra que sente pelo clube comandado pelo seu pai e enalteceu a todos que contribuem para o desenvolvimento do time. “Queria falar algumas coisas. Estou recebendo milhões de directs. Primeiro é que eu morro de orgulho do meu time, dos jogadores, da comissão técnica, do meu pai. Morro de orgulho da torcida maravilhosa que fez uma festa linda ontem. Muito linda”, disse em suas redes sociais.

Choro

Carol Portaluppi ficou desolada em não poder ver seu time de coração de perto. O Grêmio entrou em campo na noite de terça-feira (30) pela Copa Libertadores e a filha do técnico Renato não conseguiu embarcar no voo para assistir à partida em Porto Alegre.

Em seu Instagram Stories, Carol apareceu com cara de choro, relatando que não conseguiu embarcar no Rio de Janeiro por problemas com a companhia e não encontrou outra opção para chegar no Rio Grande do Sul a tempo de assistir ao jogo no estádio.

“Eu tentei todos os vôos que vocês podem imaginar. Tentei até no Galeão, o aeroporto internacional aqui no Rio. Tentei fazendo escala, mas não ia dar tempo praticamente de chegar nem no segundo tempo… Uma amiga minha me deu contato, tentei jatinho. Nem o jatinho ia conseguir chegar a tempo”, contou nos vídeos.

