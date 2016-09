A Flórida se prepara para a chegada do primeiro furacão em 11 anos

A Flórida se preparava nesta quinta-feira para a chegada do furacão Hermine, que segundo o governador do Estado norte-americano, Rick Scott, atingirá a maioria dos condados da região e tem um potencial de trazer “risco à vida” da população. Com ventos de cerca de 120 quilômetros por hora, o Hermine deverá ser o primeiro furacão a atingir a Flórida em 11 anos.

O governador decretou estado de emergência em 51 dos 67 condados. A expectativa era de que o furacão atingisse a Flórida na madrugada desta sexta-feira.

“Por favor, lembre-se de que nós podemos reconstruir a sua casa ou o seu negócio, mas não podemos reconstituir a perda de vidas”, declarou Scott em um comunicado oficial. Escolas foram fechadas e residências evacuadas em diversas áreas.

O governo recomendou aos moradores que ficassem dentro de suas casas e se preparassem para o furacão, com estoque de água e comida para pelo menos três dias. Um total de6 mil agentes foi mobilizado para auxiliar em qualquer eventualidade causada pelo Hermine, que começou como uma tempestade tropical e alcançou status de furacão de categoria 1 nesta quinta-feira.

