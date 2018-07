A Força Aérea Brasileira comemora o aniversário do Patrono da Aeronáutica, Alberto Santos Dumont, com solenidades em Canoas e em todo o Brasil

O Musal (Museu Aeroespacial), localizado no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro (RJ), promove, nos dias 21 e 22 de julho, das 8 às 20 horas, evento em comemoração aos 145 anos do Patrono da Aeronáutica Brasileira, Alberto Santos-Dumont. A atividade conta com programação de shows aéreos e atrações musicais, além de infraestrutura de alimentação e entretenimento.

Relembrando os principais inventos do Pai da Aviação, entre as atrações da festa estão os voos das réplicas das aeronaves 14-Bis e Demoiselle, conduzidos pelo piloto e projetista Alan Calassa. O Campo dos Afonsos também receberá os balões cativos, shows aéreos da Esquadrilha Ceu e demonstrações operacionais da FAB (Força Aérea Brasileira). Shows musicais estão na agenda, com a participação do grupo RDN, Fabinho Carioca, bandas Kenzzy e 22 minutos, Johny e Érika, Patrulha Canina e Palhaço Topetão.

Para o Chefe da Comunicação Social do Musal, Ivan Soares, o evento é uma oportunidade de diversão para toda família e também para conhecer mais sobre aviação. “Esperamos receber toda a família carioca para se encantar com aviação e a história do nosso grande inventor”, destaca.

História

Pai da Aviação, Alberto Santos-Dumont, inventor brasileiro, nasceu na Fazenda Cabangu, Palmira, atual Santos-Dumont (MG), em 20 de julho de 1873. Faleceu na cidade de Guarujá (SP), em 23 de julho de 1932. O mineiro dedicou sua vida à aviação, tendo sido o primeiro aeronauta a alcançar, definitivamente, a dirigibilidade dos balões e a voar num aparelho mais pesado que o ar com propulsão própria, o 14-Bis. De 1889 a 1909, planejou, construiu e experimentou mais de duas dezenas de invenções entre balões livres, dirigíveis e aviões.

Seu voo histórico aconteceu em 23 de outubro de 1906, quando o 14-Bis desprendeu-se do solo por meios próprios e percorreu uma distância de quase 70 metros a uma altura entre 2 e 3 metros.

Reforço

Mais de 600 novos soldados foram incorporados à Força Aérea Brasileira após a conclusão das turmas do primeiro CFSD (Curso de Formação de Soldados) do ano de 2018. Durante a formatura, realizada em várias capitais do País, os novos integrantes da FAB prestaram compromisso à Bandeira Nacional.

Serviço Militar Obrigatório

Os jovens que se formaram vão cumprir um ano de serviço militar obrigatório. No Brasil, o alistamento é previsto pela Constituição Federal. A Força Aérea Brasileira cumpre um de seus deveres legais, que é a garantia da participação dos jovens na defesa nacional.

Todos os brasileiros do sexo masculino são obrigados a se apresentar no ano em que completam 18 anos. Segundo o Ministério da Defesa, anualmente, cerca de 1,8 milhão de cidadãos fazem o alistamento militar e 100 mil são incorporados às Forças Armadas. Maiores informações sobre alistamento podem ser acessadas online.

Outras formas de ingresso na FAB também são oferecidas a quem estiver interessado em seguir a carreira militar.

