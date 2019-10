A Força Aérea Brasileira inaugurou a primeira torre de controle operada à distância na América Latina

Em um feito enaltecido pela Aeronáutica como “histórico” para o segmento no País, o aeródromo de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, inaugurou a primeira torre de controle de tráfego aéreo operada remotamente da América Latina. Nessa modalidade, a visualização do controlador na torre convencional é substituída pelo acompanhamento de monitores que reproduzem imagens de câmeras próximas à pista.

Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), foram aproximadamente seis meses de obras para equipar a torre e tornar exequível esta nova tecnologia, a primeira a ser estabelecida no Sisceab (Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro).

A estrutura é composta por 16 câmeras fixas, sendo duas com a tecnologia PTZ (Pan Tilt Zoom), a partir da qual será possível a mudança de enquadramento, ou seja, o aumento da imagem até 24 vezes, para dar mais nitidez a objetos localizados a quilômetros de distância.

O Comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Santa Cruz, Major Aviador Bruno Michel Marcondes Alves, explica que as câmeras PTZ podem, ainda, acompanhar aeronaves, automaticamente, ou bandos de pássaros e animais nas pistas de táxi e de pouso e decolagem, o que contribui para a redução do risco de colisão com a fauna:

“O sistema permite, ainda, a realização de vistorias sobre as pistas, além da visualização de posições estratégicas, como, por exemplo, pontos de espera”, acrescenta o Major.

As câmeras, fixadas na área externa, estão interligadas a 14 monitores de 55 polegadas de altíssima definição, que proporcionam uma visão de 360 graus da área a ser controlada.

Outro benefício com a utilização da torre será a expertise operacional que será agregada à Força Aérea Brasileira, ou seja, este conjunto de habilidades e conhecimentos do sistema e da tecnologia será o suporte técnico para o processo de estruturação normativa.

Futuramente, serão disponibilizadas publicações que norteiem o processo de implantação da modalidade remota do serviço de controle de aeródromo à comunidade aeronáutica.

Na torre remota, serão realizadas as mesmas atividades de controle de uma torre convencional: informação de voo, prestação do serviço de alerta, autorização para pousos, decolagens e cruzamentos, orientação para o taxiamento de aeronaves, além da disponibilização de quaisquer informações necessárias à condução segura das operações aéreas, como dados meteorológicos e informações aeronáuticas.

Esse novo conceito tornará possível o gerenciamento e controle de tráfego aéreo em regiões de difícil acesso, como nos Estados e Municípios da Região Norte do país.

Manifestações

“Foi sem dúvida um imenso desafio, que demandou o máximo esforço dos profissionais e das empresas envolvidas. Um ponto positivo dessa solução é a visualização a partir de displays de controle, que permitem a integração entre os sistemas existentes, aumentando, significativamente, a consciência situacional do controlador”, detalhou o presidente da Comissão de Implantação do Ciscea, major-brigadeiro Fernando Cesar Pereira Santos.

“Não devemos julgar nossos dias pela colheita, mas sim pelas sementes que foram plantadas. Hoje, com a inauguração da primeira torre remota do Brasil, temos a plena convicção de que uma bela semente foi plantada, que renderá excelentes frutos para o futuro do SISCEAB, em termos de economicidade e eficiência nas operações”, completou o major-brigadeiro.

Para o tenente-brigadeiro Jeferson Domingues de Freitas, diretor-geral do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), o órgão vem desenvolvendo projetos voltados para a qualidade e segurança dos usuários: “O objetivo é tornar o transporte aéreo mais rápido, eficiente e econômico”.

(Marcello Campos)