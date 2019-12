Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha A Força do Turismo na Economia Gaúcha, começa o Fórum promovido pela Rede Pampa

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Fórum reúne autoridades do setor do turismo.(Foto: André Gomes/Especial O Sul)

Começou em Porto Alegre o Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha. O evento promovido pela Rede Pampa faz parte do Projeto RS Sustentável e tem apoio do BRDE, BADESUL e Governo do Rio Grande do Sul. Novas Façanhas no Desenvolvimento Econômico e Turismo e acontece na sede do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado), no auditório Romildo Bolzan, com a mediação do comunicador de O Sul, Armando Burd e transmissão, ao vivo pela Rádio Liberdade.

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, afirmou que o tema turismo é de fundamental importância por ser aquele conhecido como indústria sem chaminés. “É aquele que jamais fecha as portas ou encerra o expediente. Indústria que fica aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano. Indústria que tem consumidores ávidos por novos cenários e por bom atendimento. Indústria que exige empreendedores preparados para enfrentar riscos e funcionários altamente treinados. O turismo gera empregos de todos os níveis e impostos. A palavra turismo envolve sonhos, expectativas e impressões. Com o avanço extraordinário das comunicações, a imagem colhida pelos visitantes se propaga rapidamente pelos quatro cantos do mundo. Obter dos visitantes a melhor impressão. Esse é o desafio deste Fórum. Mapear, diagnosticar, sugerir iniciativas, estabelecer rumos, adotar medidas”, finaliza Paulo Sérgio.

A abertura oficial do Fórum coube ao Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray. Ele destacou a importância de estabelecer uma política voltada as características locais: “Uma indústria que consiga movimentar a economia de qualquer região. O Rio Grande do Sul tem a estrutura de um país”. O secretário citou a criação do “Observatório do Turismo”, iniciativa que busca auxiliar na criação de ações para o fomento setorial. Ruy creditou como extremamente importante incrementar o turismo em outras regiões do Estado, além de Gramado, Canela e Bento Gonçalves, como por exemplo, citando o grande potencial que se encontra na região das Missões. E contou que planos estão sendo traçados para uma parceria entre Brasil e Paraguai para o incentivo da região.

Logo após, foi a vez do painel ministrado pelo professor titular da USP, Mário Carlos Beni. Ele começou relatando que o turismo mundial teve um crescimento de 3,3% em 2018, em comparação ao ano anterior. “Somos o que mudamos, especialmente quando mudamos o que somos”, disse Beni, em clara referência a necessidade de mudanças nas práticas muitas vezes adotadas no Brasil.

O Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha segue até o final do dia e terá ainda as participações de:

Guilherme Paulus – Presidente da GJP

Luiz Corrêa Noronha – Vice-Presidente, Diretor de Planejamento e Diretor Financeiro do BRDE

Jeanette Lontra – Diretora-Presidente do Badesul

Gilson Machado Guimarães Neto – Presidente da EMBRATUR

Roberto Wagner (Gerente comercial da GOL)

Marcelo Borella – Diretor de Turismo da SEDETUR RS

