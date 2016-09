A foto de um mergulhador que ficou frente a frente com um tubarão branco vem chamando a atenção na internet

A foto de um mergulhador frente a frente com um tubarão branco vem chamando a atenção desde que começou a circular na internet. Na imagem, o homem aparece acariciando o nariz do predador que, aparentemente, está hipnotizado.

No Facebook, na página do Perth & WA Fishing Reports, que fiscaliza a atividade de pesca na região, a foto dividiu opiniões. Algumas pessoas questionam se o tubarão estava vivo no momento em que a fotografia foi tirada. Por outro lado, o focinho dos tubarões está cheio de terminações nervosas e alguns acreditam que, esfregando-o, é possível confundir seu sistema sensorial. A cena foi registrada na Austrália.

