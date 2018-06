A França e a Dinamarca empataram em 0 a 0, o primeiro placar sem gols do Mundial

Em um jogo morno, protocolar, as seleções da França e da Dinamarca empataram em 0 a 0, o primeiro placar sem gols do Mundial. Ambas saíram vaiadas da partida realizada nesta terça-feira (26) no estádio Lujniki. Os franceses ficaram em primeiro lugar no Grupo C, seguidos pela própria Dinamarca. No mesmo grupo, Peru e Austrália se despediram da competição com vitória dos peruanos por 2 a 0, ficando em terceiro lugar na chave.

Os franceses entraram em campo classificados e com time misto. Já os dinamarqueses precisavam de um empate. Com a notícia dos gols do Peru sobre a Austrália em Sochi, o jogo em Moscou virou um chato amistoso, beneficiando as seleções já classificadas.

A França joga novamente no sábado, às 11h, em Kazan, contra o segundo do Grupo D. Já a Dinamarca, segunda colocada do Grupo C, pega a melhor seleção do D, no domingo, às 15h, em Nizhny Novgorod.

O jogo

O primeiro tempo já foi morno, com as seleções lentas e sem destaque inclusive entre os principais jogadores, Eriksen e Griezmann. Dembélé foi uma boa saída pela direita, mas o desentrosamento causado pela presença de seis reservas fez efeito. A Dinamarca, que jogava pelo empate, começou atacando, mas se retraiu e nem em contra-ataques aparecia, especialmente após a notícia do resultado de Peru x Austrália, em Sochi.

Os goleiros Mandanda, que entrou no lugar do titular Lloris, poupado, e Schmeichel, praticamente podiam ter sentado para assistir o jogo. O técnico francês, Didier Deschamps, tirou os poucos titulares que não havia poupado, como Lucas Hernandez e Griezmann. Fekir entrou e, em seu primeiro lance, quase marcou. Parecia o único que não tinha entendido que não precisava fazer muito.

Frustração

As vaias ouvidas no estádio, diferentes das que os brasileiros estão acostumados nos campeonatos locais, não eram relacionadas a uma bronca pelo desempenho ruim de uma das equipes, mas fruto de frustração, mesmo. Quem pagou por um ingresso de Mundial, especialmente onde a França, campeã mundial, é uma das equipes, esperava ver um grande jogo, e não foi o que o público viu. Quando a bola chegava ao menos perto dos goleiros, as vaias eram trocadas por gritos de entusiasmo, o que acabava sendo raro. No final, a França pareceu decidir ao menos fingir que buscava o gol, resultando em uma impressão de que a Dinamarca era a culpada, já que os zagueiros apenas trocavam passes laterais, gerando ainda mais vaias.

Coincidência

Foi o terceiro confronto entre Dinamarca e França em um Mundial. Nas outras duas (1998 e 2002), a Dinamarca também se classificou. Na primeira, o goleiro era Peter Schmeichel, pai de Kasper Schmeichel.

Escalações

O técnico francês, Didier Deschamps, colocou em campo Mandanda, Sidibé, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández (Mendy), Kanté, N’Zonzi, Dembelé (Mbappé), Griezmann (Fekir), Lemar e Giroud.

Age Hareide, técnico da Dinamarca, escalou Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, M. Jorgensen, Stryger, Christensen, Eriksen, Delaney (Lerager), Braithwaite, Cornelius (Dolberg) e Sisto (Fischer).

