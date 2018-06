A França não perde para sul-americanos desde o Mundial de 1978

A França eliminou a Argentina nesse sábado no jogo que abriu as oitavas de final do Mundial, com uma vitória por 4 a 3 na Arena Kazan. Com o resultado, além do avanço às quartas de final, os franceses chegaram a oito jogos de invencibilidade contra países sul-americanos em Mundiais.

A seleção francesa não perde para sul-americanos desde a Copa de 1978, na Argentina, quando foram derrotados pelos anfitriões, mesmo adversário do sábado. O fato curioso é que os franceses nunca haviam vencido os argentinos em Mundiais – foram duas derrotas, uma em 1930, por 1 a 0, e outra em 1978, por 2 a 1.

No entanto, a última vitória da francesa sobre a Argentina havia acontecido em 1986: 2 a 0 no Parque dos Príncipes, em amistoso antes da Copa do México, vencida pelos argentinos. Ícone daquela seleção, Maradona esteve também no duelo mais recente entre os países, em 2009, e levou a melhor em pleno Vélodrome, em Marselha: 2 a 0, gols de Messi e Jonas Gutierrez. Dos elencos atuais, Agüero, Mascherano e Mandanda estiveram em campo.

A França ainda pode ter dois adversários sul-americanos pela frente nesta Copa: o Uruguai nas quartas, o Brasil na semifinal ou a Colômbia na final. Contra os uruguaios, foram dois confrontos em Mundiais, ambos terminados em 0 a 0.

Já a seleção brasileira tem sido vítima constante da seleção francesa – em três jogos, foram duas vitórias (na final em 1998 e nas quartas em 2006) e um empate (em 1986), com vitória francesa nos pênaltis.

Pogba elogiou Messi

Após a vitória da França, Pogba não poupou elogios ao rival argentino Lionel Messi. “Todos nós sabemos que quando tem o controle ele é o melhor do mundo. Há 10 anos eu o acompanho e admiro. Aprendo com ele, me faz amar o futebol sempre”, afirmou o meia.

“Queremos jogar contra os melhores, e hoje jogamos contra os melhores. A mensagem que posso mandar é que sempre serei um fã dele e de jogadores como ele”, completou. Pogba foi um dos responsáveis por parar Messi no duelo deste sábado. O argentino não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol e saiu de campo eliminado e sem marcar nenhum dos três gols. Matuidi O técnico Didier Deschamps disse na entrevista coletiva após a vitória sobre a Argentina que a França pode recorrer à entidade máxima do futebol para anular o cartão amarelo recebido pelo volante Matuidi. A advertência tirou o jogador da partida das quartas de final. Matuidi foi punido aos 26 minutos do segundo tempo. De acordo com a imprensa francesa, o jogador pediu ao árbitro um cartão para um adversário e acabou advertido. “Ele protestou com o árbitro. Talvez, possamos apelar, mas é difícil reverter. Não sei a razão. Se (o cartão) for mantido, ele estará conosco, mesmo que não possa jogar, porque é muito importante”, afirmou Deschamps.

