A França presta homenagem ao policial assassinado após ser trocado por um refém

A França rendeu nesta quarta-feira (28) uma homenagem solene ao policial Arnaud Beltrame, que foi assassinado após ter se voluntariado na sexta-feira passada para ser trocado por uma mulher que o terrorista Redouane Lakdim mantinha como refém em um supermercado de Trèbes, no Sul do país.

“(Beltrame) era um desses filhos que a França se orgulha de ter”, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, na homenagem oferecida no Palácio dos Inválidos, que reuniu o conjunto do Executivo e os ex-presidentes François Hollande e Nicolas Sarkozy, junto com parentes e representantes políticos e militares.

Após um minuto de silêncio às 10h locais (6h em Brasília) em todas as delegacias e delegações do governo do país, assim como no Palácio do Eliseu e no Ministério do Interior, o corpo chegou ao Palácio dos Inválidos num cortejo fúnebre que partiu do Panteão parisiense.

Beltrame aceitou ser trocado pela mulher, segundo Macron, “porque se arrependeria eternamente se não tivesse feito isso”.

“A exemplaridade estava no seio de seu compromisso”, destacou o presidente sobre o agente, a quarta vítima mortal de Lakdim no triplo ataque registrado em Carcassonne e Trèbes, no qual outras 15 pessoas ficaram feridas.

O coronel, nomeado hoje como comandante da Legião de Honra a título póstumo, encarnava segundo Macron “o espírito de resistência dos franceses”, daqueles que decidiram que valia a pena dar sua vida pela sobrevivência da liberdade e da fraternidade.

“Que o seu compromisso nutra a vocação de toda a nossa juventude”, afirmou o presidente, para quem a ameaça terrorista que pesa sobre o país está protagonizada também por um “islamismo subterrâneo, que avança através das redes sociais e atua clandestinamente sobre mentes frágeis e instáveis”.

Um inimigo, acrescentou Macron, que requer de cada cidadão exigência e civilidade.

A homenagem feita nesta quarta à coragem de Beltrame ofereceu uma trégua na troca de acusações entre o Executivo e a oposição por esse último atentado, o mais grave desde a chegada de Macron ao poder em maio do ano passado.

A direita denunciou no princípio da semana a “ingenuidade culposa” em relação ao terrorismo do atual chefe de Estado e reivindicou “mão dura” no combate ao terrorismo, enquanto o governo advertiu contra a “rapidez” dos que prometem “risco zero” em resposta a essas críticas.

O sequestrador que fez reféns no supermercado pediu que Salah Abdeslam, autor dos ataques de novembro de 2015 em Paris, fosse solto, disse o canal BFM TV, citando fontes não identificadas. Abdeslam é o principal suspeito vivo dos ataques que deixaram 130 mortos em Paris.

O grupo terrorista EI (Estado Islâmico) reivindicou a autoria do ataque. Em comunicado divulgado pela agência de notícias “Amaq”, ligada aos jihadistas, a organização afirma que o homem é um dos “soldados do EI” e que atuou como resposta à atuação da coalizão liderada pelos Estados Unidos no Iraque e na Síria.

