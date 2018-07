A França venceu o Uruguai por 2 a 0 e está nas semifinais do Mundial

A França venceu o Uruguai por 2 a 0 em um jogo realizado nesta sexta-feira (06) no estádio de Nijni Novgorod. Com o resultado, os franceses são os primeiros a se classificar para as semifinais do Mundial.

O primeiro gol francês foi marcado pelo zagueiro Varani, de cabeça, aos 40 minutos do primeiro tempo. Com gol de Griezmann, aos 15 minutos do segundo tempo, a França ampliou o placar. O gol veio em falha grave do goleiro Muslera, que deixou escapar a bola entre suas mãos após o chute de fora da área de Griezmann.

Por respeito aos uruguaios – Griezmann é fã declarado da cultura do país sul-americano – e também por conta da falha de Muslera no lance, o camisa 7 da França mal comemorou seu gol.

Os uruguaios entraram em campo sem um de seus principais jogadores. Lesionado, o atacante Edinson Cavani não participou do jogo. Assim, as esperanças de gol ficaram por conta de seu companheiro de ataque, Luís Suárez. Já os franceses apostaram na jovem dupla Griezmann e Mbappé.

O jogo

O placar final foi reflexo do domínio da França na partida. O Uruguai sentiu a ausência de Cavani, autor dos dois gols nas oitavas de final contra Portugal. Ele sofreu lesão na coxa direita e foi vetado para as quartas de final.

Desde o início, ficou claro que a França tinha mais qualidade no toque de bola e velocidade no ataque. O plano do Uruguai era negar os espaços que o adversário encontrou contra a Argentina, nas oitavas, e tentar achar os laterais Cáceres e Bentancur em velocidade. Estes deveriam lançar Suárez ou Stuani na área.

Não deu certo nos primeiros 45 minutos. Tanto que o Uruguai, sem alternativas, começou a apostar nos lançamentos longos da defesa para o ataque. Era uma maneira de fazer a bola não passar pelos meias que a seleção do maestro Tabarez não tinha. A França tocava melhor, os sul-americanos lutavam em campo.

Segundo tempo

Os sul-americanos voltaram mais acesos no segundo tempo, adiantaram a marcação e tentaram pressionar. As jogadas pelas laterais aconteceram em sucessão, mas as bolas cruzaram a área sem encontrar nenhum atacante. O principal problema da equipe de Oscar Tabarez era que Stuani e, especialmente, Suárez, recebiam a bola sempre de costas para o gol, em situações que não conseguiam levar perigo.

Com paciência, a França esperou o momento de contra-atacar. Recuou as linhas de marcação, deixou Griezmann no meio-campo e Mbappé mais adiantado. Poucas vezes eles receberam em condições de partir para cima da marcação.

Nos 30 minutos finais, a partida entrou em compasso de espera. A França já não tinha nenhum interesse de ir para a frente, sabedora de que o Uruguai teria de atacar com cada vez mais desespero. Mas os sul-americanos não tinham força ofensiva para tal.

Campanhas de Uruguai e França

Na primeira fase do Mundial, o Uruguai se classificou em primeiro lugar do grupo A, com nove pontos. A equipe derrotou o Egito e a Arábia Saudita por 1 a 0 e ganhou da Rússia por 3 a 0. Nas oitavas de final, venceu Portugal por 2 a 1.

Na fase de grupos, a França se classificou em primeiro lugar da chave C, com sete pontos. O time venceu a Austrália por 2 a 1 e o Peru por 1 a 0. Os franceses empataram com a Dinamarca sem gols.

Nas oitavas de final, em um jogo épico contra a Argentina, os franceses ganharam por 4 a 3. Nessa partida, o atacante Mbappe, de 19 anos, fez a diferença, marcando dois gols e sofrendo um pênalti.

