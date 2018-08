A Fundação Nacional do Índio utilizou um drone para filmar grupos de índios isolados na Amazônia

A Funai (Fundação Nacional do Índio) divulgou na terça-feira (21) imagens feitas por um drone que confirmam a existência de uma etnia indígena isolada no meio da selva amazônica na região do Vale do Javari, na fronteira entre Brasil e Peru.

As imagens foram feitas no ano passado em um dos cinco voos de drone feitos por uma expedição da Funai, após outros indígenas da região terem levado ao órgão suspeitas de ameaças de caçadores. “O uso do drone trouxe segurança para os indígenas e para a equipe da Funai. A ideia é compartilhar essas cenas com os brasileiros para confirmar a existência desses índios e a importância de protegê-los. Precisamos fortalecer o nosso trabalho na região”, disse o indigenista Bruno Pereira, da coordenação da Funai de índios isolados e de recente contato.

O órgão indigenista preferiu o drone para manter a distância e afastar o risco de transmissão de doenças aos índios. Segundo a Funai, os índios estão numa região de difícil acesso, distante até 180 km de barco e mais 120 km a pé na mata fechada de uma base do órgão na Amazônia. A Funai disse não ter meios de confirmar o número de índios, mas as imagens de drone revelaram pelo menos 16 numa roça com tapiris, segundo o órgão. Há outras três malocas na região, vistas em sobrevoos. Pouco se sabe a respeito desse grupo, mas os indigenistas estimam que falem a língua pano.

A última expedição na região foi feita pela frente de proteção etnoambiental da Funai em Eirunepé (AM) de 16 de julho a 1º de agosto. Os índios foram localizados próximos ao rio Juruazinho, que fica no limite das terras indígenas Vale do Javari e Mawetek. A do Javari abriga seis etnias contatadas, duas de recente contato e é palco de outros 16 registros de possíveis índios isolados, sendo onze confirmados, de acordo com a Funai.

Sobre as supostas ameaças aos índios isolados, a equipe da Funai encontrou vestígios de “presença assídua de caçadores em diversos igarapés afluentes do rio Juruazinho”. “Duas equipes de caça que se encontravam próximas aos limites da TI Vale do Javari foram flagradas com ilícitos ambientais, sendo realizada a apreensão e soltura de animais vivos”, afirmou a Funai.

Etnia Trumai

Fortalecer a segurança alimentar e nutricional para os cerca de 1.400 indígenas da Terra Indígena Kapot Jarinã. Com esse compromisso, a Fundação Nacional do Índio firmou uma parceria com o Instituto Raoni para atender às demandas da etnia Trumai em relação ao preparo de solo para o cultivo de alimentos tradicionais. A área beneficiada chega a 30 hectares distribuídos por quatro aldeias.

Após arar a roça no início deste mês de agosto, os moradores das aldeias Wani Wani, Piaraçú, Metuktire e Kapot irão cultivar principalmente mandioca de farinha e mandioca de polvilho (tapioca), banana e abacaxi.

O cacique Ararapan Trumai explica que, inicialmente, esses alimentos destinam-se a uma celebração tradicional que reúne as aldeias da TI Kapot Jarinã uma vez por ano.

“Isso é só para iniciar, por causa da cerimônia que vai ter aqui. Eles compreenderam e estão me dando esse apoio. Estou muito contente de ver isso. Eu achava que estava sozinho para fazer. Mas acho que muito importante essa festa que vai acontecer aqui na região dos parentes”, disse o cacique Ararapan.

De acordo com o coordenador-regional da Funai no norte do Mato Grosso, Patxon Metuktire, a aragem da terra com máquina agrícola vai agilizar o plantio de alimentos tradicionais, mas, sobretudo, aumentar a produção nas aldeias. O projeto aplicou novas técnicas de cultivo e foi acompanhado por um agrônomo e pela própria comunidade local. Outra consequência prevista é a diminuição significativa do uso de fogo no preparo das roças, relata o servidor.

“Além de proporcionarmos segurança alimentar nas aldeias, com a produção de alimentos saudáveis, contribuímos para manutenção da cultura indígena através da oferta de atividades relacionadas ao cotidiano das famílias indígenas”, resume Patxon.

