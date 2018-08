A gaúcha que produz para os gigantes

Especialista na produção de produtos com aveia, a Naturale, de Lagoa Vermelha, reforçou sua parceria com o gigante Walmart. A empresa será responsável pela fabricação das barras Nuts e de cereais que levarão a marca própria do hipermercado.

O trabalho não é uma novidade para a gaúcha de 18 anos, que já produz outros vários itens não só para o Walmart, mas também para o Carrefour e Pão de Açúcar. Dentre alguns dos produtos feitos pela empresa que levam nomes de linhas das três redes estão o farelo de aveia, aveia em flocos, granolas e muslis, que podem ser encontrados em mais de 800 lojas das referidas bandeiras que estão espalhadas por todo o território nacional.

O reforço na parceria com o Walmart faz parte de um sólido planejamento de crescimento da Naturale que, há dois anos, conquistou a certificação internacional IFS Food, uma das mais importantes normas em termos de qualidade e segurança alimentar.

