A geração de empregos com carteira assinada em Porto Alegre teve o seu melhor mês de setembro dos últimos seis anos

A mais recente edição do Caged (Cadastro Geral de Empregos) do governo federal aponta que Porto Alegre encerrou setembro com um saldo positivo de 1.193 novas vagas formais de trabalho. Trata-se do melhor resultado na Capital gaúcha, desde 2013, para esse quesito no nono mês do ano. Os números foram divulgados nesta semana IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Também foi registrado avanço na comparação com agosto: 55,74%. De acordo com o relatório, trata-se da única capital do Sul do País a apresentar crescimento nesse indicador. Na avaliação do titular da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Eduardo Cidade, o bom resultado está associado ao início do movimento de preparação do comércio e demais serviços para as festividades de final de ano.

Ao todo, o comércio varejista gerou 444 novas vagas de trabalho, o melhor resultado do segmento nos últimos quatro anos. “Além disso, datas comemorativas como o Dia das Crianças e a proximidade da data de descontos especiais “Black Friday”, marcada para o final de novembro, certamente contribuíram para a melhoria desses indicadores”, explica Eduardo.

Entretanto, a alta na geração de empregos não é meramente sazonal. O secretário destaca que os números também são positivos no emprego estruturado no setor privado, em segmentos que ele classifica como “portadores de futuro”.

A área médica e odontológica, por exemplo, encerrou setembro com 322 novos postos, o melhor resultado da história do setor para esse período. As áreas de ensino e produção primária também registraram recordes absolutos para setembro, com 175 e 76 vagas criadas, respectivamente.

Rio Grande do Sul

Ainda conforme o Caged, o saldo de vagas de emprego com carteira assinada foi de 1.603 emsetembro, resultado da diferença entre 81.574 admissões e 79.971 demissões. Também foi observada uma alta em relação a julho e agosto, meses em que o Estado teve, respectivamente, saldos negativos de 3.648 e 1.988 postos formais de emprego.

Dentre os municípios gaúchos com melhor desempenho nesse aspecto estão Porto Alegre, Lajeado e Sapiranga. Por outro lado, em Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Caxias do Sul as demissões superaram as admissões.

O ranking de geração de empregos em setembro coloca o Rio Grande do Sul na décima-nona colocação dentre as 27 unidades federativas brasileiras. No topo estão São Paulo, Pernambuco e Alagoas.

Em termos regionais, os dados divulgados pelo IBGE situam a Região Sul com o terceiro maior saldo positivo de empregos no mês passado. Foram 266.520 admissões e 242.650 demissões, com saldo de 23.870 postos. À sua frente estão o Nordeste (saldo de 57.035) e o Sudeste (56.883).

(Marcello Campos)