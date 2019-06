A Google abandona a produção de tablets e vai focar nos notebooks

A Google anunciou que não fará mais tablets. Depois de um desempenho abaixo do esperado do Google Pixel Slate, a empresa irá se concentrar no Pixelbook e parar o desenvolvimentos dos dois modelos de tablet que estavam em andamento.

Mas quem usa o Pixel Slate não precisa se preocupar, a Google comunicou a continuidade do suporte ao software – até porque outras marcas como Acer e HP utilizam o Google OS para tablets.

Mudança de planos

A Google estava trabalhando no desenvolvimento de dois tablets e desistiu do lançamento após ter resultados decepcionantes quanto a qualidade dos produtos. O Pixel Slate já tinha recebido avaliações negativas no passado por conta da lentidão e baixo desempenho do tabled.

Decidida a abandonar a produção deste modelo de hardware, a empresa agora irá manter o foco nos laptops, que receberam avaliações positivas principalmente por conta de seu teclado, tela agradável e design. Em entrevista ao Computer World a Google afirmou ser “muito provável” que um Pixelbook 2 seja lançado antes do final de 2019.

Sincronização automática

A Google anunciou recentemente algumas alterações no sistema que sincroniza os aplicativos Google Fotos e Google Drive. A empresa pretende, já a partir de julho, encerrar de vez a conexão entre os serviços e seus respectivos aplicativos. Vale lembrar que o funcionamento uníssono das plataformas era motivo de muitas reclamações por parte dos usuários, que achavam tudo muito confuso.

Separação

A partir de julho, com o fim da sincronização entre os serviços, o Google Fotos ficará como uma opção para backup de vídeos, fotos e armazenamento na nuvem, e o Google Drive continuará com sua mesma finalidade, ou seja, armazenar todo tipo de dado e arquivo que o usuário desejar.

A Google justificou a decisão de “divorciar” os dois apps com base na quantidade de solicitações que vinha recebendo por parte dos próprios clientes. A empresa ressalta que esse feedback foi o fator decisivo para a determinação final. No post publicado no blog oficial da companhia, os gerentes de produtos apontaram que a alteração ajudará a evitar ações acidentais que possam prejudicar o uso dos dois serviços, como eliminar um arquivo “sem querer”.

O que o usuário precisa saber

Ainda assim, será possível manter o mesmo arquivo nos dos serviços. Para isso, os usuários precisarão recorrer ao aplicativo de sincronização e backup tanto no Windows quanto no Mac. Outro fator importante é que, caso o cliente apague determinado conteúdo do Google Fotos, ele não será excluído do Google Drive, e vice-versa. Em resumo, isso implica em mais praticidade e independência de funcionamento para ambas as plataformas.

Com relação aos vídeos e às fotos que já estão por lá, não haverá alteração, ou seja, continuarão onde estão. O mesmo é válido para os arquivos compartilhados entre os apps. Isso significa que se o usuário quiser liberar espaço no Google Drive, por exemplo, ele terá que apagar sozinho. A ideia da Google é que as alterações anunciadas sejam aplicadas apenas em conteúdos que sejam enviados futuramente para os sites.

Deixe seu comentário: