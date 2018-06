A Google começou a ativar cabos submarinos para melhorar a velocidade e a segurança da internet na América Latina

A Google anunciou, nesta quinta-feira (7), a ativação do primeiro de um conjunto de três cabos submarinos que a empresa está instalando para melhorar a conectividade no Brasil. Um deles é o “Monet”, com 10.556 quilômetros, conectando Praia Grande, Fortaleza e Boca Raton, na Flórida (EUA), com seis pares de fibra ótica capazes de transferir até 64 terabytes de dados por segundo. As informações são do jornal O Globo.

“O tráfego de internet no Brasil ganha, assim, mais velocidade, estabilidade e segurança”, afirmou Fabio Coelho, presidente do Google Brasil. “Uma curiosidade: eles têm um tratamento para evitar ataques de tubarões. Em 2013, descobriu-se que por algum motivo os tubarões gostam de morder esses cabos, então eles precisam ser protegidos.”

Até o fim do ano, a companhia colocará em operação o “Tannat”, um complemento do “Monet”, que liga Praia Grande à cidade de Maldonado, no Uruguai. O cabo terá capacidade para transferir 90 terabytes de informações por segundo, reforçando a infraestrutura de internet na América Latina.

Menor do que os dois cabos anteriores, o “Júnior” terá apenas 390 quilômetros de extensão, mas conectará as duas principais metrópoles do País, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele conta com oito pares de fibra ótica e irá garantir o melhor fluxo de dados entre os dois Estados. O início das operações também está previsto para este ano.

“Uma infraestrutura de rede robusta é essencial para deslanchar o potencial da internet na América Latina, gerando oportunidades de desenvolvimento econômico, social e cultural”, avaliou Coelho. “Esses três cabos vão ajudar a suprir essa demanda ao ampliar a infraestrutura digital da região.”

Celulares de baixo custo

Para driblar a falta de espaço na memória e o travamento de smartphones populares, a Google anunciou nesta quinta-feira a chegada ao País dos primeiros aparelhos com o Android Go, versão otimizada do sistema operacional para celulares de baixo custo. O primeiro lançamento será o Positivo Twist Metal S531, que chega às lojas em julho. Nos meses seguintes serão lançados o Positivo Twist Mini S431, Alcatel 1, Multilaser MS50G e Multilaser MS50X.

“O próximo bilhão de pessoas que se conectarem, o farão por smartphones de entrada”, comentou Arpit Midha, gerente de produto do Android Go. “Nós queremos que esses aparelhos de entrada ofereçam acesso sem sacrificar a qualidade.”

O Android Go foi desenvolvido especialmente para smartphones com 512MB a 1GB de memória RAM. Segundo a Google, em média, os aplicativos iniciam 15% mais rápido em aparelhos com o sistema operacional, em comparação à versão padrão do Android. Segundo o IDC, apenas no ano passado foram comercializados mais de 10 milhões de celulares com esse perfil no mercado brasileiro.

Outra característica do Android Go é a menor demanda por espaço pelo sistema operacional e a presença de menos aplicativos pré-instalados. Em relação ao padrão, o Android Go ocupa 50% menos espaço de armazenamento, deixando para os usuários mais memória para salvar fotos, vídeos e programas.

Alguns aplicativos do Google também foram otimizados para ocuparem menos espaço no Android Go. Google Maps, Gmail, Google Assistente e YouTube estão entre os programas que requerem menos memória na versão especial para o sistema operacional. E a Play Store possui uma lista de recomendação de aplicativos otimizados para funcionar bem com menos memória RAM.

“É mais espaço para fotos, vídeos e músicas para os novos internautas”, disse Madhi.

