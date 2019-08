“A grande bola vermelha”: cientistas constroem um mini-sol em laboratório

Cientistas da Universidade de Wisconsin–Madison, reconhecida por ser um centro de pesquisas altamente seletiva, criaram uma versão do sol, carinhosamente chamada de “Grande Bola Vermelha” (BRB, em inglês). De acordo com um estudo publicado pela Nature Physics, este mini-sol pode imitar algumas da propriedades mais complexas da da maior e mais quente estrela do sistema solar.

