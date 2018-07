A greve dos auditores fiscais está suspensa até o dia 31 em todo o País

Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil decidiram pela suspensão da greve na Alfândega e na Delegacia da Receita Federal até o dia 31 de julho. A greve está suspensa em todo o País, incluindo nas unidades de Santos, no litoral de São Paulo. Com isso, os auditores voltam a trabalhar normalmente até o fim do mês.

Em 26 de junho havia sido aprovada a continuação da greve até o dia 15 de julho, mas durante uma reunião na mesma data entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e a direção do Sindifisco Nacional, sindicato que representa os Auditores Fiscais da Receita Federal, Maia se comprometeu a interceder junto ao presidente da República pelo cumprimento do acordo salarial fechado com o governo em 2016. Em troca, pediu a suspensão da greve da categoria.

A direção do Sindifisco Nacional avaliou o pedido de Maia e decidiu suspender a greve. Caso ele não cumpra o prometido, a categoria volta a paralisar os trabalhos em 1º de agosto. A Assembleia Nacional que decidiu pela suspensão da greve aconteceu em todo o País no início desta semana e, em Santos, ela aconteceu na terça-feira. Os auditores fiscais da cidade também votaram pela suspensão da greve.

Greve

Os auditores reivindicam o cumprimento do acordo salarial fechado com o governo em 2016. A paralisação teve início em 1º de novembro de 2017 e a greve de forma contínua e ininterrupta da categoria começou em 14 de maio.

Santos

Até o momento, por causa do acirramento da greve, somente os serviços considerados essenciais estão sendo mantidos na Alfândega de Santos, como a liberação de medicamentos, insumos hospitalares e animais vivos.

Segundo o Sindifisco, cada dia de paralisação na Alfândega de Santos ocasiona um atraso de 100 milhões de reais no recolhimento de impostos federais. Cerca de 4.000 a 5.000 contêineres estão esperando liberação atualmente.

No setor de importação, as Declarações de Importação estão sendo liberadas com no mínimo 12 dias de atraso e o setor de exportação já está com atraso de sete dias. Outra consequência da greve em Santos é a suspensão de algumas linhas de produção em setores industriais que trabalham com necessidade urgente de insumos.

