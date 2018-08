A Guarda Municipal de Porto Alegre denunciou uma candidata a deputada federal por crime eleitoral

A Guarda Municipal flagrou, na manhã deste sábado (18), um jovem colando adesivos da vereadora e candidata a deputada federal do PSOL, Fernanda Melchionna, em postes na orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre. A ação ocorreu em pelo menos 14 postes, segundo a prefeitura. O suspeito fugiu ao perceber a presença dos guardas.

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) foi acionado para realizar a limpeza do local. A Guarda Municipal fez uma denúncia de crime eleitoral junto ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), que a repassará ao Ministério Público. “O procedimento deverá ser o mesmo com qualquer outro candidato, independente de partido ou ideologia”, afirmou a prefeitura.

Os envolvidos no caso também poderão ser autuados na Lei Antivandalismo, sancionada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior em março, que garante punições mais rigorosas para pessoas que praticarem depredações ao patrimônio público ou privado. A legislação prevê aumento das multas e penalidades aos infratores que não pagarem.

Orla

Inaugurada oficialmente no dia 29 de junho, a Orla Moacyr Scliar, no Centro Histórico de Porto Alegre, já recebeu milhares de visitantes. “Com uma média de público de 50 mil pessoas por final de semana, o local se tornou um programa de lazer para milhares de gaúchos, mesmo nos dias frios do inverno”, ressaltou a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), gestora da estrutura.

Para tornar o espaço ainda mais agradável para a população, a prefeitura da Capital firmou parceria com a empresa responsável pelo aplicativo de transportes Uber, que adotou o parque urbano da orla, desenvolvendo serviços de limpeza geral, corte de grama, zeladoria e limpeza dos sanitários e vestiários, além da manutenção dos pisos e serviços de vigilância.

“A orla já era um cartão-postal da cidade e agora está muito mais bonita”, destacou o universitário Andrey da Rocha, 24 anos. “Tanto de dia quanto à noite, há muito movimento de pessoas, o que é superlegal”. Ele ressalva, porém, que parte da população ainda não tem zelado devidamente pelo espaço: “Talvez neste início de funcionamento, com muita gente frequentando o lugar, a população ainda esteja meio perdida, espalhando lixo e não respeitando o espaço do outro, mas com o tempo deve ir se adaptando”.

