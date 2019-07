A Guarda Municipal de Porto Alegre negociou a retirada dos invasores de um prédio com risco de desabamento no bairro Menino Deus

Após uma nova tentativa de invasão de um prédio na rua Baronesa do Gravataí (bairro Menino Deus), a Guarda Municipal de Porto Alegre intermediou a operação de retirada de 14 pessoas que já estavam no interior do imóvel, em situação de risco. “Os agentes atuaram de forma a garantir a integridade física e a manutenção da segurança dos envolvidos”, garante a prefeitura da capital gaúcha.

A maioria do grupo aceitou sair de maneira pacífica A exceção ficou por conta da tentativa de resistência por parte de um indivíduo, resultando em sua condução a uma Delegacia de Polícia para o registro de ocorrência. Ainda conforme o Executivo municipal, a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) acompanha a situação e a Guarda Municipal permanece no local, a fim de evitar novos incidentes.

Localizado próximo à rua 17 de Junho e à avenida Ipiranga, o prédio tem dois pavimentos e havia sido cedido à BM (Brigada Militar), que conta com um batalhão nas imediações. Mas sofreu um incêndio antes de ser ocupado, em março deste ano.

Risco

Com risco de desabamento, o prédio teve a sua desocupação concluída no no dia 7 de junho, em cumprimento a uma ordem de reintegração de posse ajuizada no mês anterior pela PGM (Procuradoria-Geral do Município). A medida teve como base um laudo obtido pela prefeitura demonstrou não haver condições de permanência das famílias no local.

Na ocasião, técnicos da Fasc fizeram trataram diretamente com dez famílias, que receberam oferta de auxílio moradia antes da ação de eintegração. Ao menos três delas já estão utilizando o benefício para pagar aluguel de moradia alugada. Para outras quatro, a instituição aguarda a indicação de endereços dos imóveis para locação – que deve ser entregue por parte dos usuários – exigência para que seja feito o pagamento. Já outras três famílias não solicitaram o auxílio.

(Marcello Campos)

