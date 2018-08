A Guarda Municipal encontrou quatro crianças perdidas na nova orla do Guaíba

Com o aumento no fluxo de pessoas na orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre, nos finais de semana, o comando da Guarda Municipal alerta para os cuidados com as crianças, que em locais de grande circulação devem ser redobrados. No último fim de semana, cerca de 40 mil pessoas estiveram na nova orla do Guaíba, segundo dados da Secretaria Municipal de Segurança.

No domingo (05), quatro crianças – de 3, 5, 7 e 10 anos – que se perderam dos pais foram encontradas por guardas municipais. De acordo com o responsável pela guarnição que atende a orla, Marcelo Nascimento, em todas as ocorrências as famílias das crianças perdidas foram localizadas.

Orientações

Para evitar esse tipo de ocorrência, uma dica importante é a criança sempre estar acompanhada pelos pais ou responsáveis. Em casos de perda da criança, a orientação da Guarda Municipal é para os pais localizarem uma viatura mais próxima ou ligarem para os telefones 190 da Brigada Militar ou 153 da Guarda Municipal.

“Antes de tudo, os pais precisam conversar com seus filhos e orientá-los sobre os cuidados que devem ter, como por exemplo não se afastar do local onde estão, sempre ficarem perto dos pais, e caso se percam, procurar ajuda com um agente, que irá auxiliar na busca dos familiares”, orienta Nascimento.

O agente explica também que a atenção deve ser redobrada com as crianças mais novas. “Essa prevenção é ainda mais recomendável com crianças menores de 5 anos, que ainda não sabem ou estão aprendendo a ler”, conclui.

Orla

Inaugurada oficialmente no dia 29 de junho, a Orla Moacyr Scliar, no Centro Histórico de Porto Alegre, já recebeu mais de 240 mil visitantes. “Com uma média de público de 50 mil pessoas por final de semana, o local se tornou um programa de lazer para milhares de gaúchos, mesmo nos dias frios do inverno”, ressaltou a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), gestora da estrutura.

Para tornar o espaço ainda mais agradável para a população, a prefeitura da Capital firmou parceria com a empresa responsável pelo aplicativo de transportes Uber, que adotou o parque urbano da orla, desenvolvendo serviços de limpeza geral, corte de grama, zeladoria e limpeza dos sanitários e vestiários, além da manutenção dos pisos e serviços de vigilância.

“A orla já era um cartão-postal da cidade e agora está muito mais bonita”, destacou o universitário Andrey da Rocha, 24 anos. “Tanto de dia quanto à noite, há muito movimento de pessoas, o que é superlegal”. Ele ressalva, porém, que parte da população ainda não tem zelado devidamente pelo espaço: “Talvez neste início de funcionamento, com muita gente frequentando o lugar, a população ainda esteja meio perdida, espalhando lixo e não respeitando o espaço do outro, mas com o tempo deve ir se adaptando”.

