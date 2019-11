A história da vida de José Lutzenberger, nesta quinta-feira, 16h30

A história da vida de José Lutzenberger acontece nesta quinta-feira (14), 16h30min, no Auditório Barbosa Lessa no CCCEV . Lutz, o grande ambientalista do Brasil, apresentado em romance histórico escrito por 15 autores (Die Lebensgeschichte von José Lutzenberger, des grossen Umweltschützers Brasiliens). Com Alcy Cheuiche, Olívio Dutra, Lilly Lutzenberger, Lara Lutzenberger e Marcelo Carrión.

Após o encontro, Amauri Antonio Confortin, Angélica Aparecida Brock, Arnaldo Luiz Dutra, Célia Margit Zingler, Cristina Fernandes Cattoi, Eneida Ferrari, Irineu Roque Zolin, Naiara Machado da Silva, Neusa Maria Tolfo, Noely Luft, Paulo Cesar Ketzer, Salete Maria Mattje, Sonia Maria Tizoni, Tania de Fátima Dellani Mendonça, Tania Inês Serafini autografam o livro LUTZ – A história da vida de José Lutzenberger (Editora AGE), às 17h30, no Espaço dos Autógrafos Coletivos, Memorial do RS.