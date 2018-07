A história de Suzane Von Richthofen será retratada no filme “A Menina que Matou os Pais”

Os acontecimentos que envolvem o crime e o julgamento de Suzane Von Richthofen serão retratados no filme “A Menina que Matou os Pais”, informou na terça-feira (17) a distribuidora Vitrine Filmes. Ela e os irmãos Cravinhos são réus confessos do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane, em outubro de 2002.

O episódio é um dos mais lembrados casos policiais do Brasil. As filmagens devem começar ainda no segundo semestre deste ano. A estreia está prevista para 2019. Mauricio Eça (“Apneia” e “Carrossel”) assina a direção. Em um comunicado, ele disse que o filme será um “thriller psicológico de suspense”, que abordará os motivos em torno do crime com “detalhes e discussões nunca antes debatidos sobre o caso”. “O filme traz um tema que muita gente conhece e tem ideias preconcebidas, mas as pessoas não sabem o mais importante, que é o motivo que levou a filha a, junto com seu namorado, matar os pais.”

O roteiro é assinado pela criminóloga Ilana Casoy, autora do livro “O Quinto Mandamento” (Arx, 2006), que reconstitui o assassinato dos Richthofen, e pelo escritor de literatura policial Raphael Montes. A pesquisa para a construção da história durou cerca de seis meses e analisou arquivos públicos do julgamento, desde o assassinato até a condenação. Diretor, produtora e distribuidora estão realizando testes para escolher o elenco do filme.

O resultado do teste de Rorschach indicou que Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, é egocêntrica, narcista e influenciável para condutas violentas. O exame, popularmente conhecido como “teste do borrão de tinta”, deve ajudar a Justiça a avaliar o pedido de progressão da detenta para o regime aberto. Ela está presa em Tremembé (SP).

O teste de Rorschach consegue captar elementos e traços da personalidade profundos dos pacientes analisados e serve para identificar, por exemplo, se o detento está apto a retornar ao convívio em sociedade. O exame foi um pedido do Ministério Público, que com base no resultado deu parecer contrário à soltura de Suzane. Não há prazo para a Justiça decidir sobre o pedido para cumprimento do resto da pena em liberdade. O resultado do teste mostrou que o comportamento de Suzane representa risco potencial à sociedade por causa da dificuldade que ela tem de avaliar o resultado de seus atos.

A detenta também é apontada como alguém que se preocupa unicamente com as próprias necessidades, sem se preocupar com os outros. Na prática, Suzane não sente culpa ou preocupação com o que ocorreu no passado. Ela também foi apontada como alguém infantil e que demonstra pouca afetuosidade.

Essa é a segunda vez que Suzane fez esse exame. Em 2014, o resultado já apontava características como “egocentrismo elevado, conduta infantilizada, possibilidade de descontrole emocional, personalidade narcisista e manipuladora, agressividade camuflada e onipotência”. No entanto, perfil diferente poderia ser apresentado desta vez, por isso o teste foi aplicado de novo. Na época, a constatação desfavorável não impediu a detenta de obter progressão do regime fechado para o semiaberto.

A detenta pleiteia o regime aberto há quase um ano. A defesa dela, representada pela Defensoria Pública, sinaliza que a assassina já cumpriu o lapso temporal de prisão para ter direito ao benefício. Suzane já cumpriu mais de um sexto da pena, que é o tempo necessário para a progressão. Condenada há 39 anos de prisão, ela já está presa há 16.

Manfred e Marísia foram mortos a pauladas enquanto dormiam. O crime foi cometido pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, à época namorado e cunhado de Suzane. Ela foi condenada a 39 anos de prisão por ter sido considerada mentora da ação.

Daniel Cravinhos já cumpre pena no regime aberto. Cristian estava no mesmo regime, mas foi preso neste ano por posse ilegal de munição após se envolver em uma confusão em Sorocaba (SP).

