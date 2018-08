A hora do despertador

O que candidatos à Presidência da República mais fazem até agora é disfarçar carências programáticas, criando factoides. Pouquíssimos referiram a necessidade da reforma tributária. Talvez por falta de conhecimento. Entre impostos, taxas, contribuições e fundos no país há 91, informa o Portal Tributário. Especialistas afirmam que é recorde mundial. Está mais do que provado: tornou-se muito alto o custo das empresas para a manutenção da estrutura contábil, depois repassado ao preço final de produtos e serviços. Alguns governos, nas últimas décadas, tentaram encaminhar o tema, mas o Congresso Nacional sempre deu um jeito de engavetar. A cada começo de campanha é preciso cobrar, na esperança de que um dia acordem.

Difícil, não impossível

Pelo menos dois discursos, na convenção nacional do PMDB, amanhã, em Brasília, vão lembrar o que ocorreu com Germano Rigotto e José Ivo Sartori. Apareceram nas primeiras pesquisas com 3 por cento e ganharam as eleições. Têm a esperança que o mesmo ocorra com Henrique Meirelles.

Nó forte

A primeira sessão plenária da Assembleia Legislativa, após o recesso, abre hoje com homenagem do deputado Juvir Costella à Federação Gaúcha de Laço, fundada em junho de 2013. Há um caráter simbólico. Laço passará a ser um dos instrumentos usados quando deputados subirem à tribuna para discursos, em meio ao debate eleitoral. Não haverá candidato dos grandes partidos que escape.

Elogiável

A Assembleia não se resume ao tiroteio político. A deputada estadual Liziane Bayer volta-se a ações concretas na área da saúde pública. A maior parte da verba de gabinete garante publicações sobre prevenção. É de sua autoria as leis que instituem o Outubro Rosa e o Novembro Azul para alertar sobre riscos do câncer de mama e de próstata.

Clima de confronto

Depois do recesso de 15 dias, a Câmara Municipal de Porto Alegre retoma, hoje à tarde, o debate sobre o projeto de lei do Executivo que cria o Regime de Previdência Complementar. Mesmo que atinja apenas os funcionários que ingressarão na carreira, a partir de agora, haverá protestos. Como precaução para a possibilidade de invasão e quebra-quebra, como já ocorreu este mês, a Tropa de Choque da Brigada Militar ficará nas proximidades.

Agitado demais

Trabalhista histórico, que acompanhou a passagem de Ciro Gomes em Porto Alegre, deu ontem o conselho: “Ele fala bem, mas precisa falar menos”. Cada discurso provoca um furacão destruidor.

Deve perder na votação

A presidente Cármen Lúcia é contrária ao reajuste de 12 por cento no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal em 2019. Decisão será tomada pelo plenário na próxima semana.

Lamentável

O número espantoso revelado pelo IBGE: 65 milhões e 600 mil brasileiros não trabalham e não procuram emprego. Outro dado: 46 milhões de pessoas são beneficiadas pelo Bolsa Família. É campo fértil para os candidatos demagogos se elegerem a 7 de outubro.

Descaso com a população

Basta algum grupo, seja qual for, anunciar passeata pelas ruas do Centro de Porto Alegre que os azuizinhos se apresentam. Não para impedir que a população sofra nos congestionamentos, chegando atrasada ao trabalho e perdendo compromissos inadiáveis. Os agentes da EPTC tratam de garantir que nada atrapalhe o protesto.

Há 60 anos

A 1º de agosto de 1958, em reunião extraordinária, o Tribunal Superior Eleitoral julgou o recurso e decidiu que era legítimo o registro da candidatura de Leonel Brizola ao governo do Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional Eleitoral havia acolhido a tese de que o fato de ser cunhado do vice-presidente o impedia de concorrer. Em 18 laudas datilografadas, o ministro Vieira Braga defendeu que o tolhimento só ocorreria se João Goulart fosse presidente.

Imutável

A regra dos países totalitários é esta: ver, ouvir e calar.

Antiga tradição

Com a campanha eleitoral, começa a escolha do vencedor do Troféu Papagaio de Pirata. Pousam no ombro de candidatos famosos e aproveitam qualquer chance para fotos.

Deixe seu comentário: