A importância da humanização nos atendimentos de saúde

A palavra humanização significa o ato ou efeito de humanizar(-se), de tornar(-se) benévolo ou mais sociável. Na área da saúde, o significado não é diferente, sendo ainda maior. Para a docente do curso Técnico em Enfermagem do Senac Passo Fundo, Franciele Vanessa da Silva Scarnoswky, a humanização é o ato de demonstrar empatia ou colocar-se no lugar do outro, a fim de expressar a importância de um tratamento adequado, onde existem o respeito ao ser humano e amor pela profissão.

Recomendada pela maioria dos profissionais da área, a humanização é de extrema importância, pois ela inicia no momento da entrada do paciente no ambiente de saúde. Ninguém procura atendimento se não houver a necessidade de tratamento médico ou até mesmo multiprofissional. “Todos os dias temos inúmeros exemplos da diferença e da qualidade de um atendimento humanizado. Porém, também observo o quanto as pessoas e os profissionais da área da saúde desconhecem o real compromisso em exercer a humanização nos pequenos detalhes”, lamenta.

Segundo Franciele, são muitos os exemplos de atitudes humanizadas nos atendimentos, tais como: colocar-se no lugar do próximo; a escuta ativa, dentro de qualquer instituição de saúde ou domicílio; prestar atenção aos detalhes e comunicação não verbal; priorizar o atendimento às necessidades reais e demonstrar interesse nas necessidades secundárias; envolver-se com o paciente de maneira efetiva, sempre olhando nos olhos e buscando valorizar as queixas; esclarecimento de dúvidas, sempre que questionado de forma simples e objetiva; realizar o atendimento deixando o preconceito de lado; questionar, mas nunca julgar o diagnóstico do paciente; esquecer o relógio e lembrar do juramento que você fez.

Não há contra indicações para prestar um atendimento humanizado. As rotinas dos profissionais da área da saúde, normalmente são exaustivas, mas mesmo assim a docente já presenciou momentos e relatos de pacientes emocionados, que se referiram sensações sentidas na pele, as quais refletiram em suas na almas. “Penso que o benefício maior sempre será para quem executa, pois é o primeiro a sentir. No entanto, reflito qual será o impacto provocando no paciente. Com certeza é o grande diferencial que a maioria dos pacientes procuram”, comenta.

A profissional propõe uma reflexão e questiona: “Um paciente com o diagnóstico de uma doença grave e determinado por estado terminal ou cuidados paliativos. Será que ele não merece também ser beneficiado? Ou será que a vida já terminou pra ele? Por que nos tornamos juízes e não a luz para esses casos?”.