A importância do sono em todas as fases da vida

O sono é um estado ativo do cérebro que prepara o corpo para enfrentar o dia seguinte de maneira eficiente. Ele é um momento de regeneração do corpo e de síntese de proteínas fundamentais para as funções dos nossos órgãos.

Mas nós devemos dormir quantas horas? Existe um padrão e um tempo total pré-definido? “Nós temos os pequenos dormidores e os grandes dormidores. Os pequenos dormidores são aqueles que precisam de menos de cinco horas por noite.

Já os grandes dormidores precisam de mais de nove horas por noite. A maior parte da população precisa entre sete e oito horas”, explicou a pesquisadora do Instituto do Sono Mônica Anderson.

O padrão de sono sofre mudanças constantes no decorrer da vida. Em recém-nascidos, o tempo total de sono é de cerca de 16 horas. Com o passar dos anos, esse tempo diminui e, em idosos, pode ser apenas cinco horas. Dormir pelo tempo recomendado para cada faixa etária melhora a atenção, memória, comportamento, aprendizagem e controle emocional.

O sono para crianças e adolescentes

“A privação de sono pode provocar, por exemplo, menor atenção às aulas, menor concentração e maior chance de erros”, alerta a pesquisadora. Tanto na infância quanto na adolescência, dormir bem ajuda no desenvolvimento intelectual. Além disso, é durante o sono que o corpo libera os hormônios relacionados ao crescimento.

As crianças vivem em constante aprendizado, recebendo estímulos e passando por situações novas. Durante o sono, consolidamos a capacidade de falar, engatinhar, caminhas, comer e todas as outras tarefas.

Já a privação de sono na fase adolescente tem consequências para a saúde e para o desempenho escolar. Entre as consequências estão: aumento da sonolência diurna, distúrbio de humor, problemas comportamentais, uso de drogas, ganho de peso, propensão a acidentes e baixa imunidade. No adolescente, a falta de sono ainda pode piorar a acne e alguns estudos mostram que pode aumentar o risco de depressão.

O sono para os idosos

“O sono ao longo da vida diminui. Na terceira idade, o tempo de sono gira em torno de cinco, seis horas por noite”, disse Mônica. Além de poucas horas dormidas, o sono na terceira idade não é reparador. Muitos deles ainda sofrem de apneia e insônia, comuns no idoso.

E como melhorar o sono do idoso?

Caso sinta vontade de cochilar durante o dia, prefira a soneca após o almoço e durma somente 20 minutos. Faça atividades durante o dia. Isso ajuda a sentir-se cansado para dormir.

