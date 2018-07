A imprensa europeia elegeu Neymar como o vilão pela queda do Brasil

A eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa, para a Bélgica, foi bastante repercutida pela imprensa europeia. Alguns dos principais jornais esportivos do Velho Continente publicaram a derrota brasileira por 2 a 1, na última sexta-feira, em suas capas neste sábado.

Quase todos deram destaque para Neymar, fosse nas manchetes ou apenas nas fotos que estampavam as capas. Curiosamente, o Mundo Deportivo, da Espanha, que cansou de citar o jogador quando ele atuava pelo Barcelona, foi o que trouxe tons mais críticos à atuação do atacante. Em sua capa, mostrou o jogador deitado no gramado com a manchete: “Neymal”.

O comportamento de Neymar na Copa foi bastante explorado pela imprensa mundial e se tornou uma das maiores polêmicas do torneio. O jogador foi muito criticado por simular faltas e agressões nos jogos na Rússia e se tornou alvo de ataques e piadas de jornais e torcidas da Europa.

Um dos principais jornais esportivos da Europa, o La Gazzetta Dello Sport, da Itália, foi outro que estampou a foto de Neymar na capa, decepcionado diante da comemoração de um dos gols dos belgas. A manchete, porém, foi destinada ao adeus de toda a equipe brasileira: “Seleçiao”.

O Marca, da Espanha, e o Corriere dello Sport, também da Itália, foram outros diários que estamparam fotos de Neymar em suas capas. Os dois, porém, preferiram exaltar o lado vencedor. O jornal espanhol publicou a manchete “Martínez reinventa o Mundial”, elogiando o técnico Roberto Martínez, da Bélgica, enquanto o italiano escreveu: “Bons estes europeus”.

A disputa da Copa apenas por europeus – afinal, França e Bélgica duelarão nas semifinais, enquanto os outros confrontos de quartas terão Inglaterra x Suécia e Rússia x Croácia (a Croácia passou pela Rússia nos pênaltis) – também foi explorada pelo diário As, da Espanha. Em sua capa, o jornal publicou: “Euromundial”, com uma foto de Ederson, Thiago Silva e Neymar decepcionados, sendo o último consolado por Miranda.

Antes da partida

Um pouco antes de deixar a concentração na Rússia pela última vez, o atacante do PSG recebeu a irmã, a mãe e o filho, Davi Lucca. Horas antes do jogo que marcaria a eliminação do Brasil, o menino voltou a mostrar seu apoio ao pai e acreditou que Neymar faria um gol na partida. Com a derrota, a Seleção adiou pela quarta vez a conquista do hexacampeonato e mantêm-se como a maior campeã do torneio.

Apoio

Neymar foi confortado pela irmã, Rafaella Santos, neste sábado. A modelo usou sua conta de Instagram para enviar mensagem ao irmão, também incentivado pela namorada, Bruna Marquezine, após a derrota. “Você é flecha no arco de Deus”, iniciou a filha de dona Nadine. “Quando tudo parece estar indo para trás, e sempre mais para trás, é aí que Deus segura Seu alvo apontando pra onde Ele quer te levar. Quanto mais para trás a flecha é puxada, mais longe ela irá chegar. Ei, meu amor não se preocupe com a pontaria, Deus nunca erra o alvo”, acrescentou Rafaella.

