A imprensa inglesa shippa os jogadores da seleção da Inglaterra Eric Dier e Dele Alli

A seleção da Inglaterra venceu a Suécia neste sábado (7) e aguarda o resultado de Rússia e Croácia para ver com quem decide as semininais. O time formado literalmente por jogadores que atuam no próprio país tem dois titulares, Eric Dier e Dele Alli (um dos gols deste sábado foi dele), que mantém uma amizade tão forte expressa nas redes sociais, que a própria imprensa britânica já classificou a relação dos dois como um verdadeiro bromance (combinação das palavras “brother”, irmão em inglês, e romance, para designar o amor entre homens amigos).

Companheiros de equipe no time inglês Tottenham Eric Dier, de 24 anos, e Dele Alli, de 22, gostam mesmo de postar tudo o que fazem nas redes. E como dividem até o mesmo quarto, na concentração, as gozações sobre um possível caso entre os dois rola solta.

Até o próprio clube já fez uma postagem em seu Twitter oficial tirando sarro dos amigos. Na postagem, o clube publicou uma foto de Dele Alli abraçado a um boneco da barreira móvel de treino com a legenda: “Porque Eric Dier não estava por perto”, fazendo referência ao “bromance”.

Os jogadores parecem não se importar com as especulações e costumam aquecer as dúvidas com frequentes brincadeiras um com o outro. Eles já chegaram a participar de um programa em que precisaram passar por uma brincadeira, muito comum entre casais, em que revelavam detalhes íntimos um do outro.

No dia 16 de junho, já durante o Mundial, Eric postou uma foto em que aparece abraçado ao amigo Dele, que com uma das mãos afasta o outro companheiro de equipe: “Danny fere meus sentimentos às vezes”.

Em uma postagem feita por Dele, durante um treino dos amigos, em fevereiro deste ano, ele escreveu na legenda de uma foto em que aparece olhando para o relógio enquanto corre ao lado do parceiro: “Quando você coloca o Eric Dier de castigo para ele não falar com você, mas ele continua tentando fazer piadas, então você tem que verificar o seu relógio para ver quanto tempo ele ficou quieto”.

Dele costuma chamar o melhor amigo de “parceiro do crime” em publicações que posta junto com Eric. Nos stories de Eric ele também homenageia o amigo. No dia do aniversário de Dele, ele postou uma foto abraçado ao amigo com a legenda “Aniversário do meu amor”. Em outra postagem, Dier brincou com a foto dos dois juntos: “A Bela e a Fera”. Uma graça!

Eric Dier

O volante/zagueiro Eric Dier, do Tottenham, é o homem de confiança do técnico Gareth Southgate. O atleta de 24 anos é nascido em Cheltenham. Dier se mudou com a família para Portugal quando tinha apenas sete anos, já que sua mãe aceitou um convite da Uefa para trabalhar na organização da Eurocopa 2004 no país.

Depois, seus pais voltaram para a Inglaterra, mas Eric ficou morando em Lisboa, pois entrou nas categorias de base do tradicional Sporting e iniciou a carreira por lá. Por ter morado em Portugal até 2014, ano em que deixou o Sporting para jogar no Tottenham, Dier fala português fluente, com apenas um leve sotaque.

Dele Alli

Aos 22 anos, o atleta do Tottenham se tornou o segundo mais jovem a marcar pela seleção na história dos Mundiais. O tento aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo da partida contra a Suécia, quando Lingard recebeu na entrada da área e fez um cruzamento de primeira.

O meia subiu sozinho no segundo poste e testou firme para as redes. Dele Alli está atrás apenas do atacante Michael Owen, que aos 18 anos marcou contra a Romênia, no torneio de 1998.

Deixe seu comentário: