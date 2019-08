A imprensa internacional critica o Brasil por causa das queimadas na Amazônia

A imprensa internacional repercutiu nesta sexta-feira (23), o agravamento da crise provocada pelos incêndios na Amazônia. Grandes jornais europeus, como o Guardian, o El País e o Le Monde ressaltaram a pressão da comunidade internacional sobre o presidente Jair Bolsonaro e os riscos que os incêndios na floresta representam para a estabilidade climática do planeta. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

“Líderes mundiais pressionam o Brasil para desviar de rota suicida em incêndios na Amazônia”, escreveu o Guardian em sua manchete principal.

O premiê britânico, Boris Johnson, divulgou nota na qual disse estar profundamente preocupado com os incêndios e o impacto das chamas na natureza. O primeiro-ministro usará o encontro do G-7 no sábado na França para pedir um foco renovado na proteção da natureza.

O francês Le Monde destacou: “A Amazônia paga pela política do presidente brasileiro”. A reação da França foi a mais dura contra o aumento na destruição na floresta equatorial.

O presidente Emmanuel Macron acusou Bolsonaro de mentir sobre sua política climática durante a reunião do G-20 em Osaka em julho e disse que estuda desistir do acordo entre UE e Mercosul.

A Irlanda deu declarações no mesmo sentido e a Finlândia, que ocupa a presidência temporária do bloco, ameaçou um embargo à carne brasileira.

A BBC britânica destacou em seu site as ameaças de Macron e questionou: ‘Incêndios na Amazônia: como a situação ficou tão ruim?’

Na Itália, o La Repubblica lembrou que Bolsonaro encoraja o desmatamento da Amazônia.

A nível diplomático, representantes do G-7 já trabalham em Biarritz para coordenar uma resposta ao desmatamento em larga escala da floresta.

Macron diz que Bolsonaro “mentiu”

Depois de dizer que “nossa casa está queimando”, em referência aos incêndios na Amazônia, o presidente francês, Emmanuel Macron, acusou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de ter mentido sobre seus compromissos com o meio ambiente e anunciou que, sendo assim, a França se opõe ao acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul. “Dada a atitude do Brasil nas últimas semanas, o presidente da República só pode constatar que o presidente Bolsonaro mentiu para ele na cúpula (do G20) de Osaka”, declarou o palácio do Eliseu, sede do governo francês, de acordo com o UOL.

Ainda de acordo com o francês, “o presidente Bolsonaro decidiu não respeitar seus compromissos climáticos nem se comprometer com a biodiversidade”. E seguiu: “Nestas circunstâncias, a França se opõe ao acordo do Mercosul”. Na quinta, Macron criticou as queimadas na Amazônia e pediu para que o assunto seja debatido durante a cúpula do G7. A guerra de palavras e acusações entre os dois presidentes deve ganhar ainda mais força durante o dia.

Deixe seu comentário: