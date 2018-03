A imprensa internacional repercutiu o ataque a tiros contra a caravana de Lula

A imprensa internacional noticiou nessa quarta-feira o ataque a tiros cometido no dia anterior em Laranjeiras do Sul (PR) contra dois ônibus de petistas e jornalistas que acompanhavam a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos Estados da Região Sul do País. Jornais dos Estados Unidos e do Reino Unido enfatizaram aspectos como o clima de insegurança política que o episódio pode trazer em um ano eleitoral que já promete ser conturbado.

O norte-americano “The Wall Street Journal” e o britânico “The Guardian” deram destaque ao episódio em suas redes sociais. O primeiro trouxe como chamada “Ônibus transportando apoiadores do ex-líder brasileiro Lula são atingidos por tiroteio”, enquanto o segundo postou notícia com o título “Ônibus de turnê de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva são atingidos por tiros em ataque”.

Reproduzindo nota de agências de notícias como a Associated Press, os também norte-americanos “The Washington Post” e “The New York Times” destacaram: “Líder do Brasil: ataque a ônibus de Lula da Silva poderia trazer instabilidade”.

O periódico espanhol “El País” também chamou atenção para o incidente no interior do Paraná, reproduzindo uma reportagem da agência francesa AFP. No título, ambos os sites frisaram que a ocorrência de “disparos e pedradas” contra a comitiva petista.

“Espero que tenhamos segurança, que a polícia nacional e a polícia estadual, assim como os serviços de inteligência, possam cumprir seu papel para que possamos nos manifestar de maneira pacífica e democrática, como sempre fizemos”, declarou à agência parisiense a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do partido.

A agência de notícias Reuters, por sua vez, trouxe o título “Tiros disparados em ônibus de campanha do ex-presidente do Brasil Lula” e reproduziu no texto uma fala do líder petista, por meio de um comunicado do partido, comparando o ato à ascensão do nazismo na década de 1930. “Se acham que isso vai nos assustar, estão errados. Isso nos motivará”, desafia Lula no trecho destacado pelo jornal.

Em suas páginas, os argentinos “Clarín” e “La Nación” também reservaram espaço para chamadas relacionadas à notícia.

Sindicatos internacionais

Também nessa quarta-feira, a CSI (Confederação Sindical Internacional), a CSA (Confederação Sindical das Américas) e sindicatos internacionais dos setores de serviços, indústria, construção e madeira, financeiro, educação, serviço público e alimentação divulgaram uma nota-conjunta, repudiando o atentado a tiros que atingiu dois ônibus da caravana do ex-presidente Lula no Paraná.

No comunicado, as cúpulas das entidades afirmam estar “estarrecidos e extremamente preocupados” com o atentado e lembram das “hostilidades violentas” praticadas por “grupos fascistas” contra os participantes de caravana, “sem a devida contenção pelas autoridades policiais” desde que a comitiva iniciou o giro pela Região Sul, no dia 19.

Os dirigentes classificaram como “gravíssimo” o episódio, “após uma escalada de ataques à democracia no Brasil, iniciada com o golpe de 2016 [o processo que culminou no impeachment da então presidenta Dilma Rousseff] e seguiu com os ataques aos programas sociais e direitos trabalhistas”.

