A inadimplência atingiu 61 milhões de brasileiros, afirmou a Serasa

O total de consumidores inadimplentes no País atingiu 61,4 milhões em maio, segundo a Serasa Experian. Esse é o maior número desde o início da série, realizada desde 2016. Na comparação com maio de 2017, o índice teve aumento de 0,7%.

Em média, cada CPF possui quatro dívidas, totalizando um débito de 4,458 reais por pessoa. As dívidas somaram 273,7 bilhões em maio.

Segundo os economistas da Serasa Experian, esse patamar elevado de inadimplência reflete o enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico, com elevadas taxas de desemprego.

Por segmento, o setor financeiro (bancos e cartões) concentra a maior parte das dívidas de maio: 28,5% — há um ano, elas representavam 30% dos débitos. No mesmo período, as dívidas com pagamento de água e luz passaram de 17,90% para 19,30%.

A maior concentração dos negativados está no gênero masculino, que representa 50,8% dos inadimplentes. A maioria das pessoas com débitos vencidos tem entre 41 e 50 anos (19,7% do total). Em segundo lugar no ranking de participação entre os inadimplentes estão com mais de 61 anos, que respondem por 14,2% do total.

Morar sozinho

Quem mora sozinho tem mais chance de ficar endividado do quem racha as despesas da casa com outra pessoa. Isso é o que mostra pesquisa do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas).

De acordo com o levantamento, 79% dos entrevistados disseram que não se planejaram financeiramente para morar sozinhos. A falta de planejamento fez estragos: 25% estão endividados.

Quase metade (45%) dos endividados que moram sozinho acreditam que essa condição aumenta risco de descontrole financeiro. Dentro desse grupo, 47% afirmam que ficaram endividadas porque não tinham ninguém para dividir as contas.

A pesquisa mostrou ainda que os endividados que moram sozinho têm pouco controle das despesas. Essa falta de organização financeira é motivada pela falta de importância que dão ao assunto (33%) e de hábito (27%).

O levantamento revela que os consumidores que moram sozinho não costumam guardar dinheiro: só 33% possuem alguma reserva financeira.

Apesar de não poupar, o público que mora sozinho gosta de fazer compras a prazo: ao menos 40% têm gastos parcelados. Um dado preocupante é que 33% dos que compraram a prazo têm ao menos uma parcela atrasada.

Entre os motivos que levaram esse público a entrar no vermelho estão despesas com bares, restaurantes e baladas (28,4%) e compra de roupas e sapatos (28,4%).

“Quem é o único morador da residência precisa de disciplina extra para manter os compromissos em dia. Afinal, é a própria pessoa quem tem de acertar as contas e lidar com o orçamento no dia a dia”, diz o educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli.

Deixe seu comentário: