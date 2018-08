A inadimplência dos idosos foi a que mais cresceu no País

Em todos os períodos em que o Brasil passou por recessão econômica, o endividamento da população aumentou. Isso se deve, de um modo geral, a fatores como as altas taxas de desemprego, que contribuem para a inadimplência em diversas faixas da população economicamente ativa.

A surpresa, agora, é o aumento do número de idosos inadimplentes devido ao empréstimo consignado. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), mais de um quarto da população brasileira está com o nome sujo devido ao não pagamento de dívidas contraídas neste ano.

O levantamento apontou que, atualmente, mais de 54 milhões de brasileiros estão com débitos em aberto. E dentre os inadimplentes, a faixa etária que mais cresceu foi a dos idosos (12,48%), a maior alta registrada pelo estudo da entidade. Em muitos casos, porque a renda está cada vez mais comprometida com despesas da família.

Empréstimos

Para a advogada Vera Brigatto, do Cenaat (Centro de Apoio ao Aposentado e Trabalhador), o endividamento dos brasileiros com idade acima de 60 anos pode ser explicado pelos constantes financiamentos, que resultam em uma verdadeira bola-de-neve para os aposentados.

“O aposentado deseja ajudar a família, mas o dinheiro não rende o suficiente para este objetivo. Então muitos recorrem ao empréstimo consignado, pela facilidade na concessão. E como as contas e os juros estão mais altos, ele volta a tomar empréstimos, ampliando ainda mais sua dívida”, explica a advogada.

Financeiras

A tomada do crédito e repasse para outra pessoa que não honra o compromisso pode ser somada ao leque de situações que resultam no endividamento do aposentado, já que o débito recai para o tomador do empréstimo.

Mas Vera alerta para outra situação: muitas dessas operações financeiras são realizadas por telefone, onde o solicitante confirma seus dados, que podem estar em posse de pessoas ou empresas que agem de má fé.

Crise

A atual crise econômica que o Brasil atravessa justifica o atual cenário. Aumentos dos custos com saúde, energia elétrica, telefone e os juros do cartão de crédito fazem com que as despesas fiquem maiores, comprometendo o rendimento dos mais idosos, que às vezes sustentam também seus filhos e netos.

“Vivemos em uma época de retração da economia, onde a tendência é o aumento das contas, dos juros e o aumento do desemprego. Para sobreviver a este momento, as pessoas devem se planejar muito para não passarem mais aperto que o necessário”, conclui a advogada.

