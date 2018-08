A Indonésia elevou para 259 o número de mortos pelo terremoto na ilha Lombok

As autoridades da Indonésia elevaram para 259 o número de mortos deixados pelos terremotos que castigaram a ilha de Lombok nesta semana. No domingo (5), um sismo de 6,9 graus atingiu a ilha. Um segundo tremor, de 5,9 graus, aconteceu nesta quinta-feira (9).

Segundo o porta-voz da BNPB (Agência Nacional de Gestão de Desastres), Sutopo Purwo Nugroho, ao menos 1.033 pessoas foram hospitalizadas. Outras 270.168 tiveram de deixar suas casas e estão desabrigadas.

As equipes de busca e resgate seguem com os trabalhos para localizar vítimas ou sobreviventes sob os escombros das milhares de casas que foram destruídas.

O abalo desta quinta afetou principalmente os edifícios que já tinham danos. Segundo Sutopo, pessoas correram apavoradas pelas ruas. Outros paravam a bicicleta, a moto e os veículos no meio da rua e buscavam um local para se esconder.

O Instituto Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica pelo mundo, indicou que o tremor teve um epicentro registrado a 10 km de profundidade e a 23 km de Mataram, capital provincial — isto é, na mesma zona do terremoto de domingo.

O ministro indonésio da Segurança, Wiranto, declarou que já foram contabilizados 319 mortes. Números informais apresentados por outras entidades já indicavam 381 mortos na quarta-feira (8)

Mais cedo, Sutopo Purwo Nugroho fez um apelo para que a mídia utilize dados da Agência Nacional de Gestão de Desastres. Ele ressaltou que os dados oficiais avançam mais lentamente, mas são confiáveis devido ao processo de verificação com o qual trabalham. O representante da BNPB enfatizou que a agência trabalha com “cautela para garantir que os dados estão corretos”.

Terremoto

O terremoto que atingiu a ilha de Lombok no fim da tarde de domingo (horário local) teve 6,9 de magnitude, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O seu epicentro foi registrado a 10,5 km de profundidade, a 2 km ao sul de Loloan, no Norte da ilha.

O tremor foi seguido de um alerta de tsunami que provocou pânico entre os turistas. Ele também foi sentido em Bali, o principal destino turístico do país.

O abalo aconteceu uma semana depois de outro terremoto, de 6,4 de magnitude, deixar 16 mortos e mais de 300 feridos, também em Lombok. Nesta ocasião, centenas de turistas ficaram presos no topo do monte do vulcão Rijani.

Círculo de Fogo

A Indonésia, um arquipélago de 17 mil ilhas e ilhotas, está em uma das regiões mais propensas a tremores e atividade vulcânica do mundo: o Círculo de Fogo do Pacífico. Cerca de 7 mil tremores atingem essa área por ano, em sua maioria de magnitude moderada.

A região, de cerca de 40 mil km de extensão, tem formato de ferradura e circunda a bacia do Pacífico, abrangendo toda a costa do continente americano, além de Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico Sul.

Em 2004, um tremor de magnitude 9,1, perto da costa Noroeste da ilha de Sumatra, gerou um tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países no Oceano Índico.

