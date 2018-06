A Indonésia usou cartazes com fotos de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo para atrair eleitores para votação

Para atrair eleitores às urnas nas eleições locais na Indonésia, as seções eleitorais foram decoradas com cartazes com temas relacionados ao Mundial de futebol da Rússia, como cartazes com os craques como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. As informações são do portal de notícias G1.

A estratégia para incentivar os eleitores vai mais além: os mesários também usam roupas extravagantes.

Nesta votação, serão eleitos 171 prefeitos, além de governadores das províncias. Sondagens não-oficiais colocaram candidatos a favor do presidente Joko Widodo à frente em três províncias da ilha de Java, onde moram mais da metade da população do país, que é a 3ª maior democracia do mundo.

Os candidatos apoiados pela oposição, porém, estão conseguindo um desempenho melhor do que o esperado nas eleições, o que é um importante indicador para as eleições parlamentares e presidenciais nacionais em 2019.

Deixe seu comentário: