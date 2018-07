A inflação brasileira em junho foi a maior para o mês desde 1995

Alimentação e Bebidas teve forte aceleração de maio (0,32%) para junho (2,03%), com variações entre 0,81% na Região Metropolitana de Belém e 2,87% na de Curitiba. Desde janeiro de 2016 (2,28%), o grupo não apresentava taxas acima de 2% e, para os meses de junho, desde 2008 (2,11%). A alta em junho foi reflexo da paralisação dos caminhoneiros ocorrida no final de maio, que também impactou o grupo Transportes (1,58%).

O grupamento dos alimentos para consumo no domicílio subiu 3,09%, após variar 0,36% em maio. As principais altas ficaram com a batata-inglesa (de 17,51% em maio para 17,16% em junho), leite longa vida (de 2,65% em maio para 15,63% em junho), frango inteiro (de -0,99% em maio para 8,02% em junho) e carnes (de -0,38% em maio para 4,60% em junho).

No grupo Habitação (2,48%), o destaque foi a energia elétrica, com alta de 7,93%, praticamente o dobro dos 3,53% de maio, e o maior impacto individual do mês (0,29 ponto percentual) no índice geral. Desde 1º de junho, está em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adicionou R$ 0,05 a cada kwh consumido.

O gás encanado aumentou 2,37% devido ao reajuste de 1,87% nas tarifas no Rio de Janeiro (0,17%), em vigor desde 1º de maio, e de 3,35% nas tarifas em São Paulo (6,13%), vigentes desde 31 de maio. O gás de botijão, com alta de 4,08% e 0,05 ponto percentual de impacto, variou entre -0,14% em Fortaleza e 12,58% em Campo Grande. Destaca-se também a alta de 1,10% na taxa de água e esgoto, influenciada pelos reajustes em Curitiba (5,12%), Salvador (4,09%), São Paulo (3,50%) e Recife (2,78%).

Nos Transportes (1,58%), a gasolina (5% e 0,22 ponto percentual) e o etanol (4,22% e 0,04 ponto percentual) contribuíram com, aproximadamente, 21% do IPCA de junho. As quedas de 5,66% no óleo diesel e de 2,05% nas passagens aéreas não tiveram impacto expressivo no índice. Juntos, os dois itens tiveram influência de -0,02 ponto percentual.

Ainda nos Transportes, a variação de 0,42% no ônibus urbano decorreu do reajuste de 9,72% na passagem no Rio de Janeiro (2,22%), em vigor desde 21 de junho. Em Porto Alegre (5,64%), houve alta de 0,66% nos ônibus intermunicipais, em razão do reajuste médio de 8,94% nas tarifas, em vigor desde 17 de junho. Em São Paulo (0,50%), o reajuste foi de 4,50%, vigente desde 18 de junho.