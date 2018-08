A inflação em Porto Alegre teve uma grande queda em julho

Em julho, o IPC-BR (que mede a taxa do restante da população) registrou variação de 0,17%, portanto, abaixo do IPC-C1. No entanto, a taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em 4,22%, acima do IPC-C1.

Previsão de inflação

Os economistas do mercado financeiro mantiveram estimativa de inflação para 2018 em 4,11% e previsão para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) desse ano em 1,5%. As expectativas dos analistas estão no mais recente boletim de mercado, também conhecido como relatório Focus, divulgado no final de julho pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras.