A inflação para as famílias com baixa renda avançou em maio

O IPC-C1 (Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1), que calcula a inflação para as famílias com baixa renda, apresentou variação de 0,60% do mês de maio. O resultado ficou 0,29 ponto percentual acima da taxa apurada em abril, quando o índice registrou variação de 0,31%.

O indicador acumula alta de 1,49% no ano e de 1,58% nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (06) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Em maio, o IPC-BR (Índice de Preços ao Consumidor – Brasil), que mede a inflação para as famílias em geral, registrou variação de 0,41%. A taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em 2,87%, nível acima do registrado pelo IPC-C1.

Cinco das oito classes de despesa componentes do IPC-C1 apresentaram acréscimo em suas taxas de variação: Habitação (0,23% para 1,02%), Transportes (-0,16% para 0,64%), Alimentação (0,25% para 0,50%), Comunicação (-0,18% para -0,06%) e Vestuário (0,32% para 0,35%).

Nesses grupos, os destaques partiram dos itens tarifa de eletricidade residencial (0,48% para 5,25%), gasolina (-0,04% para 2,64%), hortaliças e legumes (4,28% para 11,98%), tarifa de telefone residencial (-0,88% para -0,32%) e calçados infantis (-0,25% para 1,48%), respectivamente.

Em contrapartida, os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (1,32% para 0,66%), Educação, Leitura e Recreação (0,15% para -0,37%) e Despesas Diversas (0,29% para 0,11%) apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. Nessas classes de despesa, destacam-se os itens: medicamentos em geral (2,28% para 0,67%), salas de espetáculo (1,59% para 0,14%) e clínica veterinária (3,66% para 0,29%), respectivamente.

IPC-S

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) apresentou variação de 0,41% na quarta semana de maio, 0,08 ponto percentual acima da taxa registrada na última apuração. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 1,79% no ano e de 2,87% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados na segunda-feira (04) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Transportes (0,16% para 0,48%). Nessa classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item gasolina, cuja taxa passou de 1,25% para 2,57%.

também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos Alimentação (0,09% para 0,24%), Habitação (0,62% para 0,73%), Vestuário (0,07% para 0,41%) e Despesas Diversas (0,05% para 0,06%). Nessas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens hortaliças e legumes (5,75% para 9,13%), tarifa de eletricidade residencial (3,38% para 3,94%), roupas (0,13% para 0,46%) e alimentos para animais domésticos (-0,17% para 0,27%), respectivamente.

Em contrapartida, os grupos Educação, Leitura e Recreação (-0,01% para -0,37%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,85% para 0,70%) e Comunicação (0,29% para 0,20%) apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. Nessas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens salas de espetáculo (1,79% para 0,28%), medicamentos em geral (1,32% para 0,65%) e mensalidade para TV por assinatura (1,40% para 0,17%).

