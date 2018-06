A inflação para o consumidor avançou na última semana de maio no País

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) apresentou variação de 0,41% na quarta semana de maio, 0,08 ponto percentual acima da taxa registrada na última apuração. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 1,79% no ano e de 2,87% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (04) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Transportes (0,16% para 0,48%). Nessa classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item gasolina, cuja taxa passou de 1,25% para 2,57%.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos Alimentação (0,09% para 0,24%), Habitação (0,62% para 0,73%), Vestuário (0,07% para 0,41%) e Despesas Diversas (0,05% para 0,06%). Nessas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens hortaliças e legumes (5,75% para 9,13%), tarifa de eletricidade residencial (3,38% para 3,94%), roupas (0,13% para 0,46%) e alimentos para animais domésticos (-0,17% para 0,27%), respectivamente.

Em contrapartida, os grupos Educação, Leitura e Recreação (-0,01% para -0,37%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,85% para 0,70%) e Comunicação (0,29% para 0,20%) apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. Nessas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens salas de espetáculo (1,79% para 0,28%), medicamentos em geral (1,32% para 0,65%) e mensalidade para TV por assinatura (1,40% para 0,17%).

Porto Alegre teve queda

O IPC-S de Porto Alegre registrou variação de 0,16% na apuração realizada na quarta semana de maio. O resultado foi 0,06 ponto percentual inferior ao verificado na terceira semana do mês passado.

Nesta edição, quatro das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram desaceleração em suas taxas de variação, entre as quais se destacam os grupos: Educação, Leitura e Recreação e Habitação, cujas taxas passaram de 0,14% para -0,79%, e de 0,03% para -0,21%, respectivamente.

A análise deste resultado mostra que as pressões acima da variação média foram exercidas pelos grupos Comunicação, 0,78%, Saúde e Cuidados Pessoais, 0,74%; Transportes, 0,58%; Vestuário, 0,32%; e Alimentação, 0,22%. Mostra também que se situaram em nível abaixo da variação média os grupos: Despesas Diversas, 0,05%; Habitação, -0,21%; e Educação, Leitura e Recreação, -0,79%.

O núcleo do IPC-S/Porto Alegre registrou variação de 0,35%. Em relação a abril, quando a taxa ficou em 0,52%, o núcleo recuou 0,17%. No ano, o indicador apresenta variação de 2,19%, e nos últimos 12 meses, de 3,54%. Para o cálculo do núcleo foram excluídos os itens com variações inferiores a -0,02% e superiores a 0,87%.

